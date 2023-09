Vallo della Lucania/ Chiesetta di Pattano dedicata a San Charbel e Santa Veronica Giuliani! Credits Foto • sabato 17 agosto 2019 di Tonino Luppino | Blog Giovedì prossimo, 22 agosto, alle ore 18.30, a Pattano di Vallo della Lucania (Sa), in contrada "Starze", sarà inaugurata una chiesetta dedicata, dalla dottoressa Marylina Aloia che l'ha fatta costruire in una sua proprietà, a due grandi Santi: San Charbel Makhluf (1828-1898), monaco modello dell'Ordine libanese maronita, guidato a un'unione elevata e intima con Dio, e taumaturgo, la cui fama è legata ai numerosi miracoli attribuitigli, e Santa Veronica Giuliani (1660-1727), una delle più grandi mistiche della storia, che ebbe numerose rivelazioni e ricevette le Stimmate: donna di fede dallo spirito francescano, che ci ha lasciato il suo diario di 22.mila pagine, pubblicato in 10 volumi!La Santa Messa, sarà concelebrata da don Franco Pecoraro, Vicario generale del Vescovo Ciro Miniero, don Gianni Citro , don Mario Sibilia ed altri sacerdoti! Saranno presenti fra' Emmanuel, francescano scalzo, e il monaco Maronita padre Elias. All'inaugurazione di giovedì prossimo, conosceremo le motivazioni che hanno indotto la dottoressa Aloia a costruire la chiesetta! Intanto, credo che sarà molto interessante l' incontro, nel cuore del Cilento, tra monaci e preti occidentali con i monaci orientali, seguaci di San Charbel, Stella dell'Oriente, che brilla nel firmamento della chiesa di Dio, che porta, oggi, in tutto il mondo, il profumo del Libano, diventato essenza di virtù eccelse e rare, che si è "riempito di Dio", fino a "diventare un tutt'uno con Lui"! © RIPRODUZIONE RISERVATA BLOG di Tonino Luppino - La pagina corrente è autogestita