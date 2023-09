Bomba da 250 libbre rinvenuta a Battipaglia, fissata la data del disinnesco. Prevista evacuazione di 36mila persone Credits Foto • sabato 24 agosto 2019 Saranno evacuate circa 36mila persone per consentire le operazioni di bonifica di una bomba di aereo risalente alla seconda guerra mondiale rivenuta in un terreno agricolo a Battipaglia, nel Salernitano. Le operazioni, precisa la Prefettura di Salerno, sono programmate per domenica 8 settembre. A condurle gli artificieri dell’Esercito Italiano-21° Reggimento Guastatori di Caserta. La durata dell’intervento si aggirerebbe sulle 8/12 ore. Oltre alla popolazione saranno evacuati l’ospedale “Santa Maria della Speranza”, le sedi di Commissariato di P.S., Comando Compagnia Carabinieri e Nucleo Operativo Guardia di Finanza, Municipio e Comando Polizia Locale. Interrotte la circolazione sull’Autostrada del Mediterraneo e sulla statale “Tirrena Inferiore” e la circolazione ferroviaria (linea Salerno-Reggio Calabria e linea Battipaglia-Potenza-Metaponto). Anche l’erogazione dei servizi essenziali, in particolare energia elettrica, gas, linee telefoniche fisse e mobili, verrà sospesa. E’ una bomba di aereo inglese della seconda guerra mondiale dal peso di circa 250 libbre (circa 113 chili) quella che dovrà essere rimossa domenica 8 settembre nel territorio del comune di Battipaglia, in provincia di Salerno. Per la rimozione entreranno in azione gli uomini del XXI Reggimento genio guastatori, inquadrato nella Brigata Garibaldi (si tratta di una delle grandi unità dell’Esercito Italiano che più volte è stata impegnata in scenari operativi) che è di stanza a Caserta. I militari del Genio provvederanno con delle attrezzature specifiche allo svuotamento della carica esplosiva dell’ordigno. In campo ci sarà un team di specialisti che ha già provveduto ad eseguire analoghe operazioni sia in Italia che all’estero. [SalernoNotizie]

Fonte: salernonotizie.it