A CAPACCIO PAESTUM LA QUARTA EDIZIONE DI “SPECIAL BEACH FOR SPECIAL PEOPLE”

Attività didattiche in spiaggia e in mare per i ragazzi affetti dalla sindrome dello spettro autistico. Grande successo ieri a Capaccio Paestum per la quarta edizione di “Special Beach for Special People”, promossa da Cilento4All in collaborazione con il Circolo Canottieri Agropoli e con i patrocini del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e dei Comuni di Capaccio Paestum e Agropoli.

All’iniziativa hanno aderito le associazioni Autism Aid, La Forza del Silenzio, Famiglia in Rete, Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap-sezione Campania e Autismo-Fuori dal Silenzio, Aden Cireneus di Capaccio Paestum.

I partecipanti, grazie alla preziosa collaborazione e ospitalità della struttura balneare “Shinè”, in località Linora di Capaccio Paestum, hanno potuto svolgere attività didattiche in spiaggia e in mare, sotto gli occhi attenti del presidente di Cilento4All, Giovanni Minucci, del presidente del Circolo Canottieri Agropoli, Enzo Mazza, l’onorevole Alfonso Andria, il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, il comandante della Guardia Costiera di Agropoli, Giulio Cimmino, e i referenti delle varie associazioni presenti.

A seguire attentamente i ragazzi in acqua, insieme al Direttore sportivo del CC Agropoli, Leopoldo Catena, anche i referenti dell’associazione Punta Tresino di Castellabate.

“È una iniziativa importante che a coronamento di un progetto che vede impegnato in prima linea il circolo Canottieri nel far praticare l’attività del Kayak ai ragaycob disturbo dello spettro autistico e che ogni volta si arricchisce di nuovi attori. - spiegano gli organizzatori - L’obiettivo resta quello sociale nel rendere felici i ragazzi, ma anche quello tecnico nel vedere che gli stessi possano all’esito di un percorso sportivo essere autonomi nell’attività atletica”.