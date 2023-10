Libro "Anna dei sapori e dei saperi", domani la presentazione

Offerta del giorno!



E' stato pubblicato il libro “Anna dei sapori e dei saperi: un modello aziendale di sinergia uomo-natura nel Biodistretto Cilento”.

Il libro illustra un caso virtuoso di imprenditoria legata al settore agri-turistico utile a far conoscere i pregi di carattere ambientale e culturale legati alla tradizione famigliare contadina e pastorale che costituisce l’identità più genuina del territorio cilentano.

Il libro costituisce il primo numero di una serie di Quaderni dei Biodistretti rivolti ad illustrare i pregi di una agricoltura condotta secondo criteri moderni che sanno armonizzare le pratiche tradizionali con le innovazioni organizzative volte a valorizzare le locali risorse biofisiche ed umane ai fini della sostenibilità dello sviluppo.

Per queste caratteristiche i libro si rivela utile anche in qualità di strumento educativo e formativo per le popolazioni locali, in particolare per docenti e studenti, e per i turisti al fine di comprendere l’identità del territorio che stanno visitando.

Lo scenario del Biodistretto Cilento è stato prescelto come primo esempio da documentare in quanto è stato il primo biodistretto costituito in Italia. Gli Autori del testo, Fabio Caporali e Anna Nigro, costituiscono una coppia che sintetizza la simbiosi tra scienza e pratica.

Il primo è agroecologo di fama internazionale, docente prima all’Università di Pisa e poi all’Università della Tuscia, mentre la seconda è la virtuosa conduttrice dell’impresa agrituristica descritta, che corona una tradizione famigliare di eroica devozione al lavoro.

Saranno presenti alla conferenza stampa:

Salvatore Basile

Presidente IN.N.E.R. - International Network of Eco Regions

Emilio Buonomo

Presidente Bio-Distretto Cilento

Fabio Caporali

Professore universitario

Anna Nigro

Imprenditrice

Mauro Inverso

Sindaco di Orria

Eros Lamaida

Sindaco di Castelnuovo Cilento

Ciao Giovanni

Funzionario Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Tommaso Pellegrino

Presidente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Lucio Alfieri

Presidente BCC Buccino Comuni Cilentani

Salvatore Angione

Direttore BCC Buccino Comuni Cilentani