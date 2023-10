IN THE LOOP, da X-Factor al mondo dei Videogames Credits Foto • giovedì 12 settembre 2019 Offerta del giorno!

Il duo Italiano In The Loop, composto dalla cantante Valentina Schiavo e dal polistrumentista Alessandro Galdieri, dopo aver avuto numerosi riconoscimenti sul web a livello mondiale grazie alle loro “Re-arranged version” di numerosi brani, entrano a far parte del mondo della musica inedita, e lo fanno in maniera speciale. Dopo L’esperienza ad X-factor nel 2018, Alessandro entra in contatto con lo studio di videogame “Invader Studios” (già conosciuti per aver realizzato il Fan-Remake di Resident Evil 2), ora pronti a lanciare quella che sarà la loro prima IP “Daymare 1998”, in uscita il 17 Settembre su Pc, e successivamente su Ps4 e Xbox One. Gli In The Loop scrivono il brano “In My Name” (Musica: In The Loop | Testo: Daniel Zappi) che sarà parte integrante della colonna sonora di “Daymare 1998” , realizzata interamente da Alessandro. Il singolo “In My Name” è accompagnato da una versione “Ambient" e una "Strumentale”, disponibili su tutti i digital store a partire dal 12 settembre. In concomitanza con il lancio del singolo, è disponibile su youtube il Videoclip del brano; Un viaggio onirico, tra fantasia e realtà...una storia toccante, e un mix tra riprese reali e animazione. Realizzato dagli “In The Loop” insieme al videomaker Valentino Manganelli, affiancati dalle matite di Simona Simone e Giulia Fravolini. Cast: Elisabetta Mastrullo, Ivana Giugliano e Francesco Criscuolo. Il Mastering del brano è stato curato dal pluripremiato e vincitore di Grammy nel 2016, Giovanni Versari (La Maestà). INFO intheloopofficial.it