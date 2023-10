Rescisso il contratto con Kingsley. Arrivato in prova Ouandie Credits Foto • venerdì 20 settembre 2019 Comunicato Stampa La New Basket Agropoli comunica di aver rescisso il contratto con il giocatore Kingsley Obiekwe Sam. Il 25enne, guardia di origini spagnole, non ha potuto dare seguito agli impegni presi per problemi personali. Al suo posto, è già giunto in Italia, in prova, Alex Ouandie, guardia, 23enne bulgara con papà africano che ha militato, tra le altre, nel Levski Sofia, la massima serie bulgara. Per lui anche esperienze con le nazionali giovanili, nell’Europeo U18 di Division B nel 2014 e in quello U20 sempre di Division B nel 2016. Lo scorso anno il giocatore era già in Italia, in Liguria, militante nel Tigullio Sport Team. E’ alto 1,96 cm, fisico atletico ed ha realizzato importanti cifre realizzative. Può essere impiegato anche come ala e dare una mano, quindi, sia in difesa che in attacco. Verrà impiegato già nel quadrangolare (amichevole) in programma domani e domenica al Pala “Di Concilio” di Agropoli.