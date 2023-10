Nasce in Italia il primo progetto-impresa per la promozione e commercializzazione integrata delle destinazioni Credits Foto • mercoledì 25 settembre 2019 Comunicato Stampa - Presentata a Milano Rete Destinazione Sud SRL innovativa - Il primo progetto nato dai territori e per i territori con migliaia di PMI coinvolte - 9 portali, 5.000 associati e 15.000 imprese coinvolte entro il 2020 - Nasce il primo marketplace territoriale integrato delle destinazioni turistiche E’ stata presentata a Milano Rete Destinazione Sud SRL innovativa, che nasce per sviluppare un nuovo modello di promo commercializzazione territoriale integrato con il turismo a servizio delle filiere locali: strutture ricettive, attrattori, produzioni tipiche, grandi eventi e servizi. All’evento hanno partecipato il Presidente di Rete Destinazione Sud Michelangelo Lurgi, il Direttore Generale dell’ENIT - Agenzia Nazionale per il Turismo Giovanni Bastianelli, il Chief Strategy Officer di Promos Italia - Agenzia Italiana per l’Internazionalizzazione Federico Bega e il Presidente di Unioncamere Campania Andrea Prete. Le origini Rete Destinazione Sud nasce a seguito del progetto “I Turismi” promosso da Confindustria, Federmanager e Fondirigenti, insieme a diverse associazioni industriali del Mezzogiorno. Nel 2014 si costituisce come Rete d’imprese. Da allora ha promosso centinaia di incontri, realizzato migliaia di ore formazione e prodotto quattro portali di destinazione per la promozione turistica locale con il coinvolgimento di circa 1.000 soci delle associazioni territoriali in rappresentanza di oltre 4.000 operatori di filiera. Nel 2019 la Rete si evolve avviando la costituzione di una SRL innovativa. Raddoppiano i portali di destinazione La società assorbe da subito i 4 portali di destinazione già messi in rete 3 per Destinazione Campania e 1 per Destinazione Basilicata, insieme a circa 1.000 associati e 4.000 operatori coinvolti nel: Cilento; Salerno; Sele/ Tanagro/Vallo di Diano e Matera. Sono inoltre in via di completamento altri 5 portali relativi alle Destinazioni: Irpinia, Sannio, Ischia, Salento e Borghi dello Ionio che entro il 2020 porteranno a 5.000 gli associati alle destinazioni con circa 10.000 operatori coinvolti. I portali di destinazione diventano Marketplace I 9 portali di destinazione diventano Marketplace attraverso i quali si potrà non solo conoscere l’offerta ricettiva, culturale e paesaggistica dei territori ma anche effettuare prenotazioni, accedere on line a servizi di trasporto integrati, acquistare i prodotti tipici dell’artigianato e dell’enogastronomia locale, dando impulso alle economie locali sia off line che on line. La SRL. Capitale sociale e partecipazioni La nuova società prende avvio con un capitale sociale di 500.000 euro, puntando ad aumentare la capitalizzazione a 1 milione di euro entro 30 Gennaio 2020. A regime sono previsti tra i 120 e i 160 soci. La SRL sarà iscritta alla sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle startup innovative. Un modello innovativo La forza del modello avviato sta in due fattori innovativi: - La crescita dal basso, ovvero dal diretto coinvolgimento degli attori dell’intera offerta territoriale costituita dagli operatori del: turismo, enologia, agroalimentare, artigianato. - L’integrazione tra promozione turistica territoriale e commercio elettronico, dando vita alla prima soluzione di Marketplace integrati costruito intorno all’identità dei territori. “Siamo convinti che il nostro progetto risponda a due esigenze fondamentali e troppo spesso ignorate – ha dichiarato Michelangelo Lurgi, Presidente di Rete Destinazione Sud –. La prima è quella di dare vita a nuovi modelli di promo commercializzazione dell’offerta territoriale integrata, modelli sviluppati insieme agli operatori locali e costruiti intorno all’identità e per la sostenibilità dei territori. La seconda è quella di intercettare la domanda dove questa nasce, sul digitale, per non abbandonarla a piattaforme globali che non hanno alcun interesse a valorizzare la ricchezza e le diversità dei patrimoni italiani, rappresentati dal turismo, dall’enogastronomia, dal made in Italy.” Destinazione Campania, promossa dalla Rete Destinazione Sud, sarà protagonista allo Spazio Campania di Milano nel corso di quattordici giornate di eventi dedicati alla promozione del territorio: · 24/25 Settembre Presentazione Rete Destinazione Sud SRL · 16/19 Ottobre Presentazione di prodotti e aziende, incontri B2B · 25/28 Novembre Presentazione eventi, attrattori, seminari, workshop · 18/21 Dicembre Incontri istituzionali, accordi di programma, progetti di investimento.