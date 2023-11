Difesa del "Made in Italy", convegno FENAILP a Salerno Credits Foto simoshoes • mercoledì 16 ottobre 2019 Comunicato Stampa La FENAILP (Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti) ha organizzato la propria assise congressuale nei giorni 18,19 e 20 ottobre prossimi, presso il Mediterranea Hotel in Via G. Clark Salerno. Il programma prevede una fase congressuale per il rinnovo delle cariche sociali nei giorni venerdì 18 e domenica 20. Ai lavori parteciperanno i Delegati eletti dalle Federazioni Provinciali, i Delegati delle Associazioni Nazionali aderenti, e gli iscritti onorari. Sabato 19 ottobre alle ore 11,00 nella Sala Tritone dell’Hotel Mediterranea in Via Generale Clark 54, i vertici nazionali della Federazione hanno organizzato un Convegno sul tema “ PMI e Sviluppo del Made in Italy ( Food Safety e Blockchain) . Aprirà i lavori il Sindaco di Salerno, Arch, Vincenzo Napoli, l’introduzione è a cura dell’Avv. Francesco Aversano , Avvocato esperto in Diritto Agro-Alimentare. Interverranno il Dr. Maurizio Ribezzo , Medico Veterinario esperto in Agri-Food Blockchain, la Dr.ssa Maria Manuela Basso , Consigliere Ordine dei Tecnologi Alimentari Campania e Lazio, il Dr. Franco Maria Ricci, Presidente Federazione Italiana Sommelier. Le conclusioni sono affidate al Dr. Fabio Fiorbianco Dirigente Ufficio Sanzioni dell’ICQRF di Roma. Modererà il dibattito il Giornalista Rai TG1 , Paolo Di Giannantonio. Il Convegno si propone di affrontare tematiche attuali quali quelle della difesa effettiva delle produzioni “ Made in Italy”, delle sanzioni per gli Operatori sleali e della sicurezza, con i nuovi sistemi di tracciabilità. In tale prospettiva la blockchain è un sistema utile non solo in termini di “ food safety, ma anche per la difesa degli alimenti di qualità e per la trasparenza delle materie prime impegnate. Lo sviluppo delle PMI, pertanto è connesso all’adozione di modelli affidabili che possano incrementare la fiducia dei consumatori e l’affermazione sul mercato di prodotti italiani di pregio.