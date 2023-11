Calcio femminile: domani derby tra Folgore Acquavella e Golfo di Policastro Scontro in Coppa Campania tra le due formazioni Credits Foto • sabato 19 ottobre 2019 Comunicato Stampa Si avvicina l’inizio della stagione per le formazioni militanti nella Serie C-2 campana di calcio a cinque femminile, che in attesa dell’avvio del campionato, previsto per metà novembre, scaldano i motori con la Coppa Campania. Tra le quindici società iscritte presente, per la prima volta in assoluto in un torneo F.i.g.c., la Folgore Acquavella femminile, team presieduto da Marco Cammarota al suo sesto anno di attività. ​ Il quintetto cilentano, guidato da Dino Di Luccio, esordirà domani, alle ore 11.00 al “Centro Sportivo” Santa Marina, contro il Golfo di Policastro, un’altra società alla prima annata in Serie C-2. A poche ore del match è Romina Milo, calciatrice ed anima da cinque anni del sodalizio acquavellese, a parlare della gara alle porte:​ “Siamo molto emozionate per questa nuova avventura, la squadra si sta allenando duro perché vuole a tutti i costi essere all’altezza della situazione. Sono felice del gruppo che si è formato, nel quale confido tanto e sono sicura crescerà ancora durante la stagione. La sfida – continua la Milo- con il Golfo di Policastro è un primo banco di prova per noi tutte. ​ La nostra è una realtà che punta a creare una identità duratura negli anni, grazie anche alla collaborazione nata con la Cilento Academy, da sempre vicina alla formazione dei giovani. ​ Questa stretta di mano – conclude la calciatrice- darà l’opportunità di avvicinarsi al molto del calcio a molte ragazze”.