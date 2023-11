Coppa Campania: la Folgore Acquavella supera il Golfo di Policastro Sette reti a Santa Marina Credits Foto • domenica 20 ottobre 2019 Comunicato Stampa Prima gara stagionale per Golfo di Policastro e Folgore Acquavella, che al campo di Santa Marina, sotto la direzione arbitrale della sig. Melissa Babino di Sala Consilina, hanno dato vita alla prima giornata valida per la Coppa Campania. Nella fase di avvio iniziano meglio le locali che con Guida impensieriscono pi volte Troccoli, brava a chiudere la saracinesca in diverse circostanze. La Folgore Acquavella passa poco dopo il decimo con Bertolini, abile a superare Lapenta con un pallonetto morbido che si infila sotto la traversa. Il raddoppio ospite si materializza poco dopo, sempre grazie a Bertolini che con una battuta precisa trova l'angolino basso, portando le sue sul 2-0. La risposta del Policastro non tarda ad arrivare, ma Mastroianni e Giudice trovano ancora pronta Troccoli. Il tris acquavellese firmata Di Santi, che va in rete con una staffilata da lontano. Le padroni di casa accorciano le distanze con Giudice, che con un diagonale angolato riporta in corsa il Policastro. Prima della chiusura del primo tempo ancora Di Santi, in fotocopia con la predecente realizzazione ad andare a segno per la Folgore, fissando il parziale sul 4-1. La ripresa vede un inizio aggressivo delle padroni di casa che con Giudice, che nel giro di pochi minuti realizza per due volte: nella prima occasione si gira bene in area, nella seconda tocca di piatto in mischia. La sfida vive sull'equilibrio con le bussentine vicino al pari in diverse circostanze con Mastroianni, Gaudio e Quintero. Le locali sprecano un tiro libero, al sesto fallo raggiunto dalla Folgore, ma Gaudio spara centrale consentendo la risposta di Troccoli. Nel finale succede poco, finisce 3-4 per la Folgore che conquista cosi i primi tre punti in palio. Christian Vitale Ufficio stampa Folgore Acquavella femminile