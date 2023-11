Calcio a 5 femminile: esordio casalingo per la Folgore Acquavella Parla la calcettista Ilaria Bertolini Credits Foto • sabato 26 ottobre 2019 Esordio casalingo per la Folgore Acquavella, inserita nel girone B di Serie C-2 campana di calcio a cinque, che, domenica alle ore 18.30, ospiterà, al PalAlento di Omignano Scalo, il Belvedere, nella seconda giornata valida per la Coppa Campania. Le cilentane, dopo il successo per 3-4 contro il Golfo di Policastro domenica a Santa Marina, saranno opposte ad un team molto esperto e composto da calciatrici valide. Al quintetto presieduto da Marco Cammarota e guidato dal tecnico Dino Di Luccio, che giocherà la prima gara di campionato il 10 novembre, potrebbe bastare anche un pari per superare il turno ed approdare alla final four della manifestazione.​ A poche ore dal match è Ilaria Bertolini, autrice di una doppietta domenica, a parlare della sfida contro il Belvedere: ” Quella di domenica sarà una gara molto dura, visto che affronteremo una squadra ben attrezzata per la categoria, composta da calcettiste di un certo livello, vedi Romano e Raso ad esempio. Cercheremo di farci trovare pronte all’appuntamento sperando di avere tanta gente vicino a noi al PalAlento"