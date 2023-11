Buonabitacolo: Giunge la 4^ edizione la "Festa della Castagna" I Giovani e la valorizzazione delle eccellenze locali

Credits Foto federicomaderno • domenica 27 ottobre 2019 Comunicato Stampa Buonabitacolo (Sa): Giunge la 4° Edizione la “Festa della Castagna”, organizzata dai ragazzi dell’Associazione Fermento nei giorni 31 ottobre – 1, 2 novembre 2019, in Piazza Sandro Pertini a Buonabitacolo. L’obiettivo dell’iniziativa risiede nel far conoscere, tutelare, valorizzare, potenziare e trasformare in risorsa il patrimonio della tradizione locale che contraddistingue il territorio di Buonabitacolo e, più in generale, l’intero comprensorio del Vallo di Diano; contribuire così alla crescita delle aree interne e contenere il lo spopolamento. Lo start è previsto per il 31 ottobre dalle 19.00 con la partecipazione degli “Arcieri di Avalon”, in cui i partecipanti potranno avvicinarsi alla pratica di questo sport. Seguiranno vari spettacoli di artisti di strada tra cui teatro all’aperto, illusionismo e giochi con il fuoco. Il 1° novembre ci sarà il concerto di “Angelo Loia”, uno dei più importanti interpreti e autori della musica cilentana, accompagnato da fisarmonica, batteria, basso, tastiera e balli. Il 2 novembre sarà possibile prendere parte ad un’interessante lezione di Tammorra, il tamburo tecnico tipicamente utilizzato nella musica tradizionale, seguirà lo spettacolo di ballo della scuola “Capoeira Danza e Fitness”, il concerto dell’emergente cantante neomelodico “Silvio Celano” e terminerà con canti e balli tradizionali. «….. la manifestazione si è affermata in maniera crescente negli anni ampliando il suo pubblico anche oltre i confini provinciali – afferma Alessandro Casalnuovo, Presidente dell’Associazione Fermento - questo ci spinge a far crescere la manifestazione e a ricercare sempre un maggiore carattere di originalità e creatività anche da altre iniziative e contesti territoriali. Importante novità di quest’anno sarà l’introduzione del Plastic Free nella manifestazione, con materiali alternativi biodegradabili o riutilizzabili. L’impegno dei giovani di Buonabitacolo e del Vallo di Diano si concretizza inoltre attraverso l’incontro in programma il 29 ottobre alle 9.30. Un convegno propedeutico che si terrà nel Centro Sociale Cupola a Buonabitacolo, nel quale interverranno il Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino, e un Dirigente di Legambiente Campania, Alfredo Napoli».