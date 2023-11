Calcio a 5 femminile: emozionante pari per la Folgore Acquavella Al "PalAlento" match di Coppa Campania contro il Belvedere

Credits Foto • domenica 27 ottobre 2019 Gol e spettacolo al PalAlento, di Omignano Scalo, dove alle 18.30 Folgore Acquavella e Belvedere, nella sfida diretta dal sig. Maffia della sezione di Agropoli, pareggiano 5-5, nella seconda giornata valida per la Coppa Campania di Serie C-2 di calcio a cinque femminile. La Folgore parte sull'acceleratore e sblocca il risultato con Bertolini che al settimo buca Persano, portiere ospite, con un tiro preciso che si infila infondo al sacco. Il raddoppio arriva, poco dopo, sempre grazie a Bertolini, che si inventa una traiettoria scagliata da posizione praticamente impossibile, che toglie la ragnatela nell'angolino alto. Il tris delle padroni di casa giunge, invece, al quarto d'ora con Di Mauro, che di potenza trova il punto del 3-0. Negli ultimi dieci minuti della prima frazione arriva la reazione del Belvedere che accorcia le distanze con Romano, su svarione difensivo locale, e poi con, l'ex Fenix, Borrelli. La Folgore si riporta ancora avanti con Bertolini, alla tripletta personale, ma nel finale è Romano a chiudere sul 4-3, che cala il sipario sulla prima frazione. Nella ripresa arriva, nelle battute iniziali, il momentaneo 4-4 del Belvedere: su un preciso schema da calcio piazzato è Conti a depositare da pochi passi in rete. La Folgore si riporta avanti con Di Santi brava, con una botta dalla distanza, al tresicesimo a trovare il varco vincente. Una gara emozionante vede il nuovo pari ospite targato Di Cunzolo, che buca centralmente la retroguardia della Folgore. Nel finale entrambe le squadre provano a portare a casa l'intera posta in palio, al "PalAlento" termina però 5-5. La Folgore sale a 4 punti e dovrà aspettare l'ultima giornata di Coppa Campania, dove si scontreranno Belvedere e Policastro, per sapere se accederà alla fase finale della manifestazione.