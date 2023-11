MUSEI STATALI, MIBACT, DOMENICA 3 NOVEMBRE TORNANO LE DOMENICHE GRATUITE I musei di competenza della Soprintendenza di Salerno e Avellino resteranno aperti al pubblico con i consueti orari Credits Foto • martedì 29 ottobre 2019 Comunicato Stampa Domenica 3 novembre torna la “Domenica al Museo” l’iniziativa introdotta nel luglio del 2014 dal Ministro per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini che prevede l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura dello Stato, ogni prima domenica del mese. Dall’estate del 2014 grazie alla domenica al museo sono state circa 15 milioni le persone che hanno visitato gratuitamente i musei e i parchi archeologici dello Stato. Un’iniziativa molto amata dalle famiglie italiane che hanno così riscoperto e si sono riavvicinate al patrimonio culturale italiano La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, diretta da Francesca Casule, in occasione della manifestazione DOMENICA AL MUSEO comunica che i musei e le aree archeologiche di competenza dello Stato, a Salerno e Avellino, resteranno aperti al pubblico con i consueti orari. Link aperture musei Campania