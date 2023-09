Iniziativa di Cilento Lifestyle: piantumazione di alberi nel proprio giardino scolastico, si parte a Pollica Credits Foto nonsprecare.it • lunedì 18 novembre 2019 Comunicato Stampa L’ Associazione Cilento Lifestyle è una associazione di operatori turistici di San Mauro Cilento e Pollica nata un anno fa, con radici profonde radicate nella tradizione cilentana e precisi obiettivi che mirano alla riconsiderazione ed esaltazione del nostro territorio cilentano, in termini turistici, culturali e ambientali. Tante le nostre iniziative, dalla presenza in varie feste di paese per la promozione della Dieta Mediterranea con i suoi autentici prodotti e produttori locali, al recupero di siti paesaggistici e naturalistici che incorniciano i borghi di cui facciamo parte, alla creazione di nuovi percorsi culturali alla riscoperta delle tracce storiche della nostra tradizione. In altre parole, la spinta che anima i nostri lavori e progetti, è il forte senso di appartenenza delle nostre radici e un attaccamento profondo all’ambiente e al territorio che viviamo. Il 21 Novembre ricorre la Giornata Nazionale degli Alberi, istituita nel 2011 con legge n.10 del Ministero dell’Ambiente con l’intento di promuovere annualmente le politiche di riduzione delle emissioni, la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all’albero e la vivibilità degli insediamenti urbani. Noi di Cilento Lifestyle, abbiamo sentito forte l’intenzione di intraprendere questa virtuosa strada per la tutela dell’Ambiente aderendo a questa importante manifestazione nazionale, organizzando “Adotta un Albero” che vedrà scendere in campo gli alunni delle scuole materne e primarie dell’Istituto Comprensivo “G.Patroni” di Pollica, San Mauro Cilento e Montecorice per piantumare degli alberi nei giardini delle proprie scuole. La nostra proposta è stata accolta con grande entusiasmo dalla Dirigente Scolastica Daniela Ruffolo e patrocinata dai tre comuni di Pollica, San Mauro Cilento e Montecorice e vedrà impegnati alla manifestazione tutti gli alunni, gli insegnanti e gli abitanti del luogo, certi che attraverso un gesto così importante, si possa emanare un grande messaggio di rispetto per le tutte le vite del mondo, ma soprattutto un grande messaggio di sensibilizzazione tale da toccare tutte le generazioni coinvolte. Il Programma si svilupperà nella mattina del 21 Novembre, dalle 9:30 in poi le varie classi si riuniranno nei giardini delle scuole per accogliere le Autorità, successivamente i bambini presenteranno i lavori svolti nelle settimane che hanno preceduto il giorno dell’evento, saranno poi distribuiti gli alberi, che troveranno dimora nei giardini delle scuole o nelle aree indicate dall’amministrazione comunale. Nel dettaglio: Appuntamento: - Inizio della Manifestazione per San Mauro Cilento: ORE 09.30 presso la Scuola Primaria Casal Sottano ORE 11.00 presso la Scuola Materna Casal Soprano Intervento del Prof. Nicola di Novella, sul tema delle Erbe Spontanee; - Inizio della Manifestazione per Pollica: ORE 10:00 presso l area identificata lungo il fiume Mortella in località Pioppi; - Inizio della Manifestazione per Montecorice : ORE 10,00 presso il plesso scolastico di Montecorice; ORE 15:00 presso il Plesso Scolastico di Agnone; Svolgimento: - In compagnia degli insegnanti, gli alunni accoglieranno le Autorità e i partecipanti volontari; - Introduzione sui temi ambientali, a cura dei Sindaci e Rappresentanti dell’Associazione Cilento Lifestyle; - Presentazione dei lavori (poesie, canti, disegni ecc) curati dai bambini durante la settimana scolastica che ha preceduto l’evento; - Piantumazione degli alberi nel proprio giardino scolastico, ( nel caso del comune di Pollica la piantumazione degli alberi avverrà come sopra descritto in località Pioppi) Gli alberi scelti, sono alberi da frutto e alberi selvatici tipici della macchia mediterranea, nel totale rispetto della flora autoctona del territorio, teatro di questo nostro progetto. Nel solo comune di San Mauro Cilento saranno piantati 1000 alberi! Non solo dunque, una decisione in armonia con l’ambiente, ma anche volutamente idonea alla Dieta Mediterranea e quindi a una sana alimentazione dato che i frutti verranno poi utilizzati nella mensa scolastica di ciascun istituto. La nostra associazione regalerà anche a tutti i bambini un sacchetto contenente dei semini da piantare insieme ai compagni di classe e alle famiglie, nell’intento di insegnare ai bambini l’importanza di prendersi cura dell’ambiente circostante.