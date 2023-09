Miss Universe Italy a Claudia la prima selezione. Sul podio Maria Grazia ed Ivanna Credits Foto • mercoledý 20 novembre 2019 Comunicato Stampa Polla - In attesa della Finalissima 2019 di Atlanta (USA) che si terrÓ domenica 8 dicembre che vedrÓ in passerella la salernitana Sofia Maril¨ Trimarco (Miss Un iverse Italy 2019) rappresentare l'Italia e sfidare sulla passerella pi¨ importante del Mondo le 100 modelle pi¨ belle del pianeta, evento che tutti potrete seguire in diretta mondiale su Fox TV il giorno della Festa dell'Immacolata alle ore 13,00, proprio dal Vallo di Diano dove Ŕ partita la scorsa estate l'avventura di Sofia si Ŕ tenuta la prima selezione per inaugurare il Tour 2020. Questa la classifica finale della prima tappa di Miss Universe Italy in Campania e Basilicata: 1░ posto per Claudia Torchia 17 anni, studentessa al Liceo Classico di Potenza a cui piace cantare, recitare e praticare nuoto, 2░ posto per Ivanna Kost 17 anni studentessa in lingue di Minori appassionata di musica, moda ed amante della pizza margherita, 3░ posto per Maria Grazia Rossi 17 anni di Pagani che ama le lingue e i balli caraibici. Inoltre, una menzione va ad Antonia Di Guida 16 anni di Nocera Inferiore che Ŕ stata la pi¨ votata tra le pi¨ giovani in gara. La selezione di ieri sera si Ŕ tenuta nella sala eventi del Family Center di Polla, meravigliosa struttura polifunzionale nella zona induistriale di Polla. La sfilata Ŕ stata ben organizzata e condotta da Lino Miraldi . L'evento inoltre, Ŕ stato arricchito da una sfilata di bambine organizzata dalla Boutique C&M Baby Love in Palomonte e coordinata da Antonella Annunziata, dalla gradita presenza direttamente dalla Corrida di Rai 1 di Tolomeo Raffaele "il Garibaldi del Cilento", dalle fantastiche voci di Lucy Amabile e Christian Matturro. Inoltre, l'evento ha visto le modelle in gara sfilare coi capi della Boutique Kokorik˛ Moda di Polla . Un ringraziamento particolare va sicuramente ad Otello Antonio Sinforosa per aver promosso egregiamente l'evento, a Cilentano.it per le riprese, ad Emanuele Water Navazio per le foto, a Ferdinando Massanova per la selezione musicale, alla Signora Angela Stabile che col suo gruppo ha coordinato il trucco e parrucco delle modelle e ad Antonella Graziano per l'ospitalitÓ.