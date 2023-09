Tris di Coppa, la Polisportiva Santa Maria vola in semifinale Credits Foto • giovedì 21 novembre 2019 La Polisportiva Santa Maria vince 3 a 2 la gara di ritorno dei quarti di Coppa Italia Dilettanti in casa della Palmese sul “neutro” dello stadio “Squitieri” di Sarno e, in virtù dell’1 a 1 dell’andata, vola in semifinale, dove troverà il Costa d’Amalfi. I giallorossi tornano al 4-3-3 caro al tecnico Pirozzi, affidando a Pellegrino il centro dell'attacco, dove manca lo squalificato Margiotta. La cronaca del match. Il primo squillo del match giunge all’8, quando Cozzolino, dall'arco dei sedici metri impegna Grieco, bravo nell'intervento in presa bassa. Sul ribaltamento di fronte Capozzoli entra in area di rigore e viene steso da Adiletta. Il direttore di gara, Della Corte di Napoli, comanda la massima punizione. Dagli undici metri si presenta Pellegrino che spiazza Corvino, per il vantaggio ospite. Al 17' arriva anche il raddoppio dei cilentani con Simonetti, che dopo una bella azione scarica dai venti metri trafiggendo per la seconda volta Corvino. Al 27' Ciccone mette in mezzo combinando con Cozzolino, anticipato però dall'uscita in presa alta di Grieco. Al 29' è Capozzoli, invece, dopo un batti e ribatti a cercare la via della rete, la palla deviata da un calciatore avversario termina però sul fondo. Al 36' di gioco ancora rigore per la Polisportiva, per uno strattonamento su Cherillo. Dagli undici metri lo stesso ex Pomigliano trasforma scegliendo la stessa traiettoria preferita da Pellegrino in precedenza (0-3). Reazione della Palmese allo scadere del primo tempo. L’estremo difensore giallorosso si supera quando sugli sviluppi di un corner è prodigioso nel suo intervento, che salva il risultato con la complicità poi della retroguardia ospite che allontana la minaccia. Nella ripresa partono subito forte i padroni di casa che accorciano le distanze al 2' di gioco con Aracri, bravo a pennellare una traiettoria su punizione sulla quale Grieco non può arrivare. La Polisportiva risponde prontamente all’8 con Cherillo, che dal limite dell'area prova a centrare l'angolino più lontano, mancando di poco il bersaglio. Al 22' Palmese vicino al goal con Ciccone, che entra in area e spara su Grieco, bravo nel primo intervento e fortunato sulla respinta degli avanti rossoneri chiusi in angolo poi dai difensori ospiti. Dopo quattro giri di lancette è D'Andrea, dai 20 metri, a dare potenza al suo destro, che termina abbondantemente alto sopra la trasversale. Al 28’Palmese ancora a segno con Ciccone, bravo a concretizzare un'azione convulsa e prolungata al limite dell'area dei ragazzi di Pirozzi (2-3). Gli ospiti provano a riportarsi sul doppio vantaggio con Pellegrino, al 31', che costringe all'intervento in presa bassa Corvino. La Palmese, in un finale infuocato, si rende ancora viva al 32' con una discesa sul settore sinistro offensivo, chiusa affannosamente in angolo. Dall'altra parte, al 35,' è D'Angolo a sfiorare il quarto gol per la Polisportiva, con palla che sibila vicino al palo destro difeso da Corvino. L'ultima emozione arriva al 90' quando un retropassaggio forzato dei rossoneri concede a Pellegrino, entrato in area, l'opportunità di calciare in rete, ma la punta, stanchissima, sparacchia alto sopra la traversa della Palmese. Nei cinque di recupero non succede più nulla, la Polisportiva si qualifica in semifinale, dove troverà il Costa d'Amalfi. IL TABELLINO Palmese 2-3 Polisportiva Santa Maria Palmese: Corvino, Prevete, Adiletta, Cardone (Esposito 30' p.t.), Romano, Cioffi, Ciccone (Petrarca 40' s.t..), Ammaturo (D'Andrea 8' s.t),Russo (Mascolo 30' s.t.), Aracri, Cozzolino. A disp: Cibelli, Perrella, Petrarca, Esposito, Parisi,, Pepe, Medina, Mascolo, D'Andrea. All. Sanchez Pol.Santa Maria: Grieco, Gargaro (Landolfi 34' s.t.) , Rizzo, Morena, Fariello, Chiariello, Coulibaly, Simonetti (Magno 47' s.t.), Pellegrino, Capozzoli (Itri 39' s.t.) Cherillo. (D'Angolo 34' s.t.) A disp: Papa, Itri, Landolfi, Magno, Funiciello, D'Angolo, Silo, Di Mauro. All. Pirozzi. Arbitro: Fabio Della Corte di Napoli Assistenti: Caianiello- Scala Reti: Pellegrino 9' rig., Simonetti 17', Cherillo 38' rig., Aracri 2' s.t., Ciccone 28' s.t. Note: serata umida e piovosa Ammoniti: Cioffi, Cozzolino, Morena, Prevete, Chiariello, Pellegrino, Aracri, D'Angolo, Fariello. Espulsi: Morena 39' s.t.Recupero: 2’ pt, 5' st. Spettatori: 300 circa. Campo: sintetico