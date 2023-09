Terremoto MI 3.1 al largo di Capaccio Paestum, in superficie Credits Foto • venerdì 22 novembre 2019 Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata questa mattina alle ore 04:3, nel Mar Tirreno, al largo della costa del comune di Capaccio Paestum. L'epicentro è stato localizzato dall’INGV nel distretto Golfo di Salerno, ad una profondità di 0,2 chilometri, dunque molto superficiale ed avvertita dalla popolazione. Un movimento tellurico che segue la scossa di magnitudo 3.4 avvenuta il pomeriggio del 5 novembre scorso, sempre in mare, nell'ambito dell'intenso sciame sismico che, da circa due mesi, sta interessando lo specchio acqueo antistante il Cilento, il Golfo di Policastro e l'alta Calabria, caratterizzato da frequenti terremoti nei fondali marini, finiti all'attenzione di sismologi e geologi anche per la presenza del noto vulcano sottomarino Marsili, localizzato nel Tirreno meridionale a circa 140 km a nord della Sicilia ed a circa 150 km ad ovest della Calabria: è il più esteso vulcano attivo d'Europa ed è reputato dagli esperti potenzialmente pericoloso perché, in caso di eruzione, potrebbe innescare un maremoto ovvero uno tsunami che investirebbe le coste tirreniche meridionali.

Fonte: stiletv.it