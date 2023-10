Oggi accensione del maxi Albero di Natale a Salerno! Credits Foto • sabato 7 dicembre 2019 Il gigantesco Albero di Natale in Piazza Portanova è alto ben 26 metri, è pronto all'accensione prevista oggi alle pomeriggio con tanto di esibizione del coro Friends for Gospel. L’evento di canto precederà l’accensione dell’albero alle ore 17:00 con il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ed il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, accompagnati dai bambini dell’istituto Smaldone. Centinaia di nastri, fiocchi e sfere dorati ed argentati decorano il maxi Albero (foto in alto del 2018) illuminato da 409.500 lampade led a basso consumo energetico ma ad altissima luminosità. Spettacolari anche alcuni effetti di luce che si sprigioneranno dal simbolo delle festività. Per tutto il periodo festivo sotto l’Albero di Natale in Piazza Portanova sono previsti spettacoli e concerti che arricchiranno la visita alla Luci d'Artista.