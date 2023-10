Il Mito di Palinuro si racconta con le luci, il villaggio di Babbo Natale e tanto altro Gli eventi, inseriti in una più ampia programmazione natalizia, proseguiranno sull’interno territorio comunale fino all’Epifania. Credits Foto • domenica 8 dicembre 2019 Comunicato Stampa Al via la seconda parte dell’edizione 2019 di Ambienti Mediterranei: il Mito di Palinuro si racconta con le luci, gli spettacoli e l'accensione dell’albero di Natale. Un percorso fatto di luci e colori, giochi e animazioni, magia e sogno. Tutto pronto, quindi, per vivere la dolce atmosfera del Natale a Palinuro, e non solo. La secondo parte dell'edizione 2019 di Ambienti Mediterranei - manifestazione sostenuta dal Comune di Centola, e finanziata dal POC Regione Campania - continuerà martedì 10 dicembre, a Palinuro, con l’evento inaugurale denominato “il villaggio di Babbo Natale”: Palinuro diventerà un luogo suggestivo - dedicato a grandi e piccini - dove ritrovarsi e stare insieme. Dove si potrà cogliere lo spirito del Natale con la tradizionale casetta, gli addobbi, le originali installazioni, alcune delle quali ispirate al Mito di Palinuro, e l’accensione di una delle più diffuse usanze natalizie, l’albero. Gli eventi di Ambienti Mediterranei si inseriscono in una più ampia programmazione natalizia prevista sull'Intero territorio comunale, denominata Vieni è Natale, promossa dal comune di Centola. Il capoluogo e tutte le frazioni, infatti, saranno animate da innumerevoli iniziative: come il caratteristico presepe vivente, che si svolgerà nell’ incantevole location del paese medievale di Sanseverino, oppure i tipici mercatini all’aperto, i canti, i balli, le tradizioni, le pratiche ed i simboli familiari del Natale. Un progetto ambizioso - guidato dal direttore artistico Silvano Cerulli, e fortemente voluto dall’amministrazione comunale nella figura del sindaco Carmelo Stanziola e dall'assessore al turismo Angela Ciccarini - che si pone come obiettivo quello di portare allegria e solidarietà in tutte le frazioni del Comune.