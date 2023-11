Vatolla, Al Cuore della Terra / Semina ed Epica Narrazione della Cipolla di Vatolla DOMENICA 19 GENNAIO 2020, ORE 11.00 Credits Foto • lunedì 13 gennaio 2020 Comunicato Stampa La Regione Campania, grazie al supporto di Scabec - Società Campana Beni Culturali, presenta "Al Cuore della Terra. Semina ed Epica Narrazione della Cipolla di Vatolla", iniziativa che si terrà domenica 19 gennaio, a partire dalle ore 11.00, presso il rinomato paese che si trova nel cuore del Parco nazionale del Cilento. Nel corso della storia, Vatolla è stata una meta prescelta da filosofi e studiosi: l'antico borgo medievale, infatti, ha ospitato tra gli altri Giambattista Vico che proprio in quella zona del Cilento decise di studiare i tesori della Dieta Mediterranea e della biodiversità del Cilento. Tra questi, la cipolla di Vatolla rappresenta uno tra i più pregiati prodotti tipici tradizionali della Campania: è un ecotipo coltivato nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Per rivivere l'epica narrazione che accompagna la semina della cipolla di Vatolla, una ritualità che amalgama poesia, canti da lavoro, ballate contadine e momenti conviviali, la cittadinanza è invitata a partecipare all'evento di cui si riporta di seguito il programma: - Appuntamento alle ore 11.00 presso il borgo di Vatolla (area parcheggio) - Partenza delle navette per i campi arati - Semina e messa a dimora delle giovani piantine In programma canti popolari, poesie da lavoro, narrazioni dei contadini, degustazioni e spettacoli Partecipazione gratuita con prenotazione a questo link: www.scabec.it/Vatolla.