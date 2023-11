Atletica Agropoli, ad Ancona inizia la stagione 2020 Credits Foto • martedì 14 gennaio 2020 Comunicato Stampa Inizia nel migliore dei modi il 2020 per l’Atletica Agropoli. Nel week end appena passato, ad Ancona, è andato in scena il consueto Meeting Indoor, che da il via alla nuova stagione di gare. Il bilancio della trasferta nelle #Marche è affidato ad Agostino Scebi, nostro Direttore Tecnico "Torniamo da Ancona con un pazzesco Giuseppe Filpi ed una crescita costante dei nostri atleti. Giuseppe, appartenente alla categoria Junior, ha disputato i 60 ostacoli con l'altezza degli assoluti, portando a casa un grande 8"19 e la sensazione che la differenza di altezza non sia assolutamente un problema. Bella prestazione anche di Luigi Lettieri sui 60hs che, con 8"69, agguanta il minimo per gli Italiani Indoor e lima il PB di 26cent. Note liete anche da Francesca Paolillo (PB negli hs e sfiorato nell'alto) che finalmente torna su prestazioni all'altezza delle sue capacità. Degno di nota anche l'ottimo miglioramento sugli hs di Pascal D'Angelo a conferma che ad Agropoli gli ostacoli sono di casa. Manuel Mandetta (PB sui 200 Indoor e Outdoor). Queste uscite ➖ continua il DT Scebi ➖ servono anche per fare esperienza ai nostri ragazzi alla prima esperienza in una nuova categoria, è il caso di Giovanni Sorrentino, Ruben Del Pezzo, Francesco Aurilio e Gallo Emanuele, ma anche per far ritrovare la forma migliore, in particolare modo alla nostra Gerardina Spinelli, che sta tornando sui suoi livelli e Chiara Tarani, al recupero da un delicato infortunio, per lei servirà pazienza e determinazione, il talento è dalla sua parte!" Di seguito tutti i risultati dei nostri atleti - Aurilio Francesco - Allievi - 60hs 10”02 / Salto Triplo 10.78mt - Gallo Emanuele - Allievi - 200mt / 26”42 - Sorrentino Giovanni - Allievi - 60hs 10”28 / 200mt 25”20 - Tarani Chiara - Junior / Salto in alto 1.45mt - D'Angelo Pascal - Junior - 60hs 8”96 - Filpi Giuseppe - Junior - 60hs 8”19 Lettieri Luigi - Junior - 60hs 8:69 / Lancio del peso 6kg 10.28mt - Paolillo Francesca - Promesse - 60hs 9”82 / Salto in alto 1.55mt - Spinelli Gerardina - 60hs 9”53 / Salto in alto 1.58mt - Del Pezzo Ruben - Allievi - 60hs 9”37 / 800mt 2:12.15 - Mandetta Manuel - Junior - 200mt / 24”96