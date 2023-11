Ancora una sconfitta per la New Basket Agropoli contro New Caserta Basket

Seconda sconfitta consecutiva per la New Basket Agropoli, la quale, impegnata questa sera a Giugliano in Campania, ha ceduto i due punti alla New Caserta Basket, dopo una gara molto combattuta, finita con il punteggio di 89-88. Continua il periodo no per i delfini che iniziano la gara sotto tono e lasciano agli avversari un margine di 10 lunghezze (21-11). Nel quarto successivo c’è una reazione da parte degli ospiti che però perdono ancora un punto, a vantaggio dei locali (44-33). Si va alla pausa lunga sotto di 11 punti. Coach Lepre prova a dare una scossa ai suoi negli spogliatoi che però non ha effetto immediato al ritorno in campo. I delfini non riescono ad andare oltre i 15 punti, favorendo ancora un ulteriore margine agli avversari, che allungano a più 17 (65- 48). Nel quarto finale, i biancazzurri hanno uno scatto d’orgoglio: riescono a difendere meglio e nel contempo sono rapidi nella fase offensiva, tanto da riuscire a recuperare i punti di svantaggio, andando a chiudere il quarto quarto in perfetta parità (76-76). Ma nell’overtime, Caserta ha la meglio, riuscendo a conquistare la posta in palio.

Questo il commento di coach Lepre: «Abbiamo disputato il primo e secondo quarto non bene, con percentuali basse al tiro e una difesa che non ha risposto nella maniera giusta. Così Caserta ha preso margine. Male anche il terzo quarto, mentre nel quarto quarto siamo rientrati in gara, recuperando lo svantaggio. Nell’overtime siamo andati anche a più 5, poi nel caos sono passati loro. Noi non siamo stati bravi a giocarcela per vincere. Siamo in un periodo negativo, fuori condizione sia nella testa che nelle gambe. Dobbiamo lavorare per ritrovarla».

TABELLINO

NEW BASKET AGROPOLI: Borrelli 3, Farese 2, Simaitis 30, Ouandie 27, Lepre 10, Ferretti 10, Gazineo 4, Pekovic 2. Allenatore: Lepre

NEW CASERTA BASKET: Carrichiello 36, Lucci 3, Diaz 9, Piazza 12, Diop 8, Avolio 4, Puoti 11, Brillante 6. Allenatore: Di Lorenzo

Arbitri: Serino, Santoro

Parziali: 21-11; 23-22; 21-15; 11-28; 13-12