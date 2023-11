Tuttinsieme, Attanasio confermata presidente: in programma quinto evento Giovanna Attanasio è stata riconfermata presidente dell’associazione Tuttinsieme di Marina di Camerota Credits Foto • venerdì 31 gennaio 2020 Comunicato Stampa Giovanna Attanasio è stata riconfermata presidente dell’associazione Tuttinsieme di Marina di Camerota. Ieri sera, alle 18, il direttivo si è riunito alla presenza di tutti i componenti dell’associazione e anche del presidente onorario, Mario Salvatore Scarpitta. Sono state messe sul tavolo tutte le cariche e i componenti del direttivo, che per l’occasione si è allargato passando da 7 a 9 componenti, hanno espresso le loro preferenze. Il nuovo vicepresidente è Domingo Masciulli, fondatore e storico socio dell’associazione. Prende il posto di Francesco Puglia che invece occupa quello di tesoriere. Nominata segretaria Alessia Cennamo. I consigliere sono: Salvatore Saggiomo, Osvaldo Ranauro, Gianna D’Andrea, Agostino Diotaiuti e Gerardo Pezzuti. «Sono felicissima e motivata come fosse il primo giorno. Ringrazio tutti i miei compagni di viaggio per questa riconferma che per me vuol dire molto - dice Giovanna Attanasio a margine della riunione -. Essere a capo di questa associazione vuol dire ricoprirsi di pregio ma anche affrontare ogni giorno nuove sfide e portarsi sul groppone una grossa responsabilità. Ci tenevo molto a ringraziare tutti i componenti del direttivo. Soddisfatta anche dell’ingresso dei nuovi consiglieri. Anche se all’interno della nostra associazione ogni componente, dal socio al presidente, ha ugual valore. Stiamo lavorando già alle prossime edizioni dei nostri eventi ma - chiosa Attanasio - le novità non finiscono qui». Dopo le nomine e le conferme, tutti i soci presenti attorno al tavolo hanno dato il via ai lavori. In primis c’è l’organizzazione dell’undicesima edizione della Corsa del Mito, fiore all’occhiello dell’associazione e gara marchiata Fidal ormai nota in tutto lo Stivale. La gara rientra anche nel circuito Cilento di Corsa. Ogni anno podisti da tutta Italia raggiungono Marina di Camerota per trascorrere un weekend all’insegna dello sport, del divertimento ma anche dell’arte e della cultura. «Abbiamo pensato ad alcune cose carine che andranno ad aggiungersi alla macchina già rodata della Corsa del Mito - aggiunge Attanasio - stiamo pensando ai nuovi testimonial e tutto ciò che concerne l’ospitalità delle squadre di atletica». Con la Corsa del Mito si rinnova anche la volontà di organizzare la settima edizione della Minimito, la gara per i più piccoli che ogni anno richiama circa 400 bambini. Piccoli atleti che un giorno diventeranno ‘Miti’. Al centro anche le nuove edizioni della Festa del Mare e dei Pescatori, che si tiene a settembre nella splendida cornice del porto di Marina di Camerota, il premio Inula, giunto ormai alla quinta edizione, e Luciammare che quest’anno ha avuto un’impennata di consensi e partecipazione grazie alla partecipazione del ‘Gruppo Mamme’ e alla splendida idea della ‘Casa di Babbo Natale’, ciliegina sulla torta di una manifestazione che alla sua quarta edizione è già cresciuta in modo esponenziale. «Ma non ci fermiamo - dice ancora la presidente - i soci, capitanati questa volta dal presidente onorario nonché sindaco di Camerota Mario Salvatore Scarpitta, hanno espresso la volontà di mettere in campo l’organizzazione di un quinto evento. Già ci sono delle idee che sembrano davvero interessanti. Nei prossimi giorni cercheremo di fornirvi maggiori dettagli». Al culmine dei lavori, l’associazione ha raggiunto la pizzeria Kon Tiky 2.0 per brindare all’inizio di un nuovo anno di lavoro e passione per il territorio, logicamente Tuttinsieme.