Camerota protagonista alla Bit di Milano

E’ stato affidato proprio al sindaco Mario Salvatore Scarpitta il compito di inaugurare la seconda giornata dello stand Campania alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano con una conferenza stampa dedicata interamente al territorio di Camerota. Lunedì 10 febbraio, alle ore 10.30, in diretta anche sui canali ufficiali dell’ente, si terrà l’intervento del primo cittadino con la conferenza ‘Camerota e le sue bellezze’.

«E’ un’opportunità straordinaria per Camerota - dice Scarpitta - abbiamo colto al volo l’invito dell’assessore al Turismo regionale Corrado Matera, sempre molto attento all’organizzazione di queste vetrine che portano lustro a tutta la splendida costa della Campania e di conseguenza del Cilento. Per questo ringrazio Matera e tutti coloro che si sono dati da fare per mettere in piedi lo stand della Regione Campania. Camerota merita un ruolo da protagonista - aggiunge il primo cittadino - e a dimostrarlo sono i dati pubblicati pochi mesi fa che hanno incoronato la nostra località come regina dell’estate 2019 per numero di visitatori».

Il sindaco di Camerota, insieme ai suoi collaboratori, sarà presente alla Bit per tutte e tre le giornate della grandissima fiera dedicata interamente al turismo nazionale e internazionale. La Regione Campania ha voluto fortemente la presenza di tutte le sue perle paesaggistiche all’interno dello stand. Scarpitta arriverà a Milano domenica 9 febbraio e presenzierà all’apertura dello stand Campania per poi prendere parte ai vari eventi in calendario.