Consorzi di Bonifica e Irrigazione della Campania "Garantiamo tutti i servizi" Credits Foto • gioved 12 marzo 2020 Comunicato Stampa 的n queste ore caratterizzate dalle severe restrizioni alle pi varie attivit, imposte dall弾mergenza sanitaria Coronavirus, i Consorzi di bonifica e irrigazione della Campania restano operativi e continuano a porre a disposizione della collettivit il loro patrimonio di competenze e professionalit, necessarie all弾spletamento delle essenziali funzioni di salvaguardia del territorio ed insostituibile ausilio alla produzione agricola regionale in tutti i territori coperti. Cos Vito Busillo, presidente dell但ssociazione Nazionale Bonifiche - Unione Regionale Campania (Anbi Campania). In particolare, i Consorzi di bonifica, in quanto enti che gestiscono servizi essenziali, sono in piena operativit per assicurare i servizi di bonifica ed irrigazione l dove attiva tutto l誕nno e per preparare la stagione irrigua nei comprensori dove avr inizio dal prossimo 1ー maggio. 鼎ome enti parte della filiera agroalimentare ed in questo momento particolarmente grave per il Paese sottolinea Busillo continueremo in particolare ad assicurare il servizio irriguo, provvedendo a tutte le necessarie attivit dalla riparazione dei guasti all段mplementazione dei sistemi smart di irrigazione assistita. Nei siti web dei singoli consorzi possibile trovare indicazioni utili sulle modalit di ricevimento dell'utenza, vista l'attuale situazione sanitaria.