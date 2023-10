PARLAMENTARI PD CAMPANIA: APPELLO DONAZIONE SANGUE E FONDI PER EMERGENZA CORONAVIRUS Credits Foto • sabato 14 marzo 2020 Comunicato Stampa I parlamentari del PD Valeria Valente, Piero De Luca, Paolo Siani, Lello Topo e Umberto Del Basso De Caro, lanciano un forte appello alla generosità dei nostri concittadini. Il nostro partito - dichiarano - è impegnato in tutte le sue articolazioni, con amministratori, militanti e simpatizzanti a sostenere la forte azione del Governo e del Presidente della Regione Campania per contenere la diffusione del Coronavirus e supportare i servizi sanitari di cura e assistenza al territorio. Siamo tutti chiamati a fare la nostra parte per superare questa emergenza con spirito civico e senso di responsabilità. Chiediamo anche uno sforzo in più con un appello alla nota generosità dei nostri concittadini. In questi giorni di quarantena per il coronavirus si stima che ci sia una riduzione del 10-15% e anche di più delle donazioni di sangue. Gli ammalati che hanno bisogno di sangue però non sono diminuiti ma sono li che aspettano le loro sacche di sangue per continuare a vivere. Pensiamo ai pazienti Talassemici del Cardarelli o ai bambini onco ematologici del Pausilipon. Per cui vi chiediamo di continuare a donare il sangue e lo potete fare in tutta tranquillità perché il percorso della donazione è protetto e sicuro e vengono prese tutte le precauzioni anti Covid-19’. Invitiamo poi - concludono i deputati - a devolvere fondi sull'apposito c/c istituito dalla Regione Campania IBAN: IT38V0306903496100000046030 Causale "COVID-19 DONAZIONE" per sostenere il programma di aiuti destinati a superare l'emergenza.