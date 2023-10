Coronavirus, i dati nel Cilento Nel Cilento e nel Vallo di Diano, nella giornata di ieri, sono cresciuti i contagi Credits Foto olgalionart | pixabay.com • domenica 22 marzo 2020 di Emilio La Greca Romano | Blog Al momento, i casi di Coronavirus confermati nel mondo: sono 271.364; i decessi 11.252 (ECDC). In Italia, invece, i casi corrispondono a 47.021, mentre i decessi confermati a 4.032 (ECDC). Il governo italiano ha annunciato la chiusura di ogni attività produttiva non indispensabile. L'Italia registra il più alto numero di vittime da coronavirus in un giorno con i 793 decessi di sabato. A Wuhan non si registrano nuovi contagi per il quarto giorno di fila. La situazione nella regione Campania, come da bollettino ufficiale di ieri sera, è la seguente: i test praticati il 21 marzo sono stati 548; 99 sono risultati positivi e 449 negativi. I totali positivi, nella nostra regione, fino alle 22.00 di ieri sera, corrispondono a 936. Nel Cilento e nel Vallo di Diano, nella giornata di ieri, sono cresciuti i contagi. Nell’area valdianese, infatti, sono arrivati a 9. Fino al 21 marzo si registrano 7 contagi nel Cilento, di cui 5 soltanto ad Agropoli. Ieri pomeriggio un ulteriore contagio è stato annunciato dal Sindaco di Agropoli, Adamo Coppola. Quest’ultimo interessa un 53enne, attualmente in rianimazione presso l’Ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. BLOG di Emilio La Greca Romano - La pagina corrente è autogestita