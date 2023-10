Fibra FTTC in arrivo per 700 comuni, ecco quali in Campania Credits Foto Bru-nO | pixabay.com • mercoledì 25 marzo 2020 TIM ha appena comunicato che sta portando avanti i lavori di copertura con rete Ultrabroadband per raggiungere a breve nuove famiglie e imprese con la rete in tecnologia mista fibra/rame FTTC, Fiber to the Cabinet. Archiviata la multa dell'Autorità per la Concorrenza, nei prossimi giorni TIM attiverà la rete FTTC in circa 700 comuni italiani. Molti erano stati bloccati dall'Autorità per pratiche scorrette nei confronti di Open Fiber, concessionaria del piano BUL. Ecco i comuni in Campania Aiello del Sabato, Altavilla Silentina, Alvignano, Arpaia, Battipaglia, Bucciano, Caiazzo, Camerota, Camigliano, Cancello ed Arnone, Candida, Capriglia Irpina, Carbonara di Nola, Casola di Mapoli, Casoria, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Centola, Ceppaloni, Cerreto Sannita, Colle Sannita, Contursi Terme, Faicchio, Foglianise, Frignano, Gallo Matese, Grazzanise, Grottolella, Ispani, Lacco Ameno, Limatola, Macerata Campania, Maiori, Manocalzati, Mignano Monte Lungo, Moiano, Montecorvino Pugliano, Monteforte Irpino, Morcone, Olevano sul Tusciano, Paduli, Paolisi, Parolise, Pastorano, Paupisi, Pesco Sannita, Piana di Monte Verna, Pietradefusi, Pietramelara, Praiano, Prata di Principato Ultra, Prata Sannita, Pratola Serra, Quadrelle, Roccaromana, Salento, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, San Marcellino, San Marco dei Cavoti, San Nicola Manfredi, San Paolo Bel Sito, San Potito Ultra, San Valentino Torio, Santa Maria La Fossa, Sant’Angelo a Fasanella, Sant’Angelo dei Lombardi, Scisciano, Serrara Fontana, Sirignano, Torrecuso, Valle di Maddaloni, Vibonati, Villa di Briano, Vitulazio