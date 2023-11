Campania: tamponi covid-19, si apre ai test nei laboratori privati accreditati Credits Foto jarmoluk | Pixabay.com • giovedì 16 aprile 2020 Un'importante svolta arriva dalla Regione Campania per quanto concerne l’analisi dei tamponi. Il nuovo bando della Soresa, infatti, apre – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – ai test nei laboratori privati accreditati. Soddisfatto il presidente di Federlab Gennaro Lamberti: «La Regione ha accolto le nostre richieste. Il nuovo bando, stavolta, resta aperto per cinque giorni, contro le 16 ore di quello precedente, e vengono anche rivisti al ribasso i requisiti per i laboratori privati eventualmente coinvolti, con l’abbassamento del numero minimo di test quotidiani richiesti, che passa dagli iniziali 500 agli attuali 200. In fondo è quello che abbiamo chiesto fin dal primo giorno è solo di poter fare la nostra parte, in un momento così difficile».

Fonte: salernonotizie.it