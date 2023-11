Fase 2 in Campania, De Luca accelera per ristoranti, parrucchieri e stabilimenti balneari Credits Foto • mercoledì 6 maggio 2020 «La Campania è entrata nella fase verso la normalità e daremo tutti i chiarimenti che vengono richiesti»: il governatore Vincenzo De Luca – come scrive il quotidiano “Le Cronache” – vuole dare un’accelerata alla soluzione delle problematiche che affliggono settori chiave della nostra regione. Nei prossimi giorni la sua agenda è fitta di incontri. Appuntamenti in programma con varie categorie: domani con ristoratori e baristi; sabato con il mondo dello sport, mentre lunedì si terrà quello con il settore balneare, parrucchieri ed estetisti. «Abbiamo mille realtà e la task force regionale darà quotidianamente, se necessario, puntualizzazioni».

Fonte: salernonotizie.it