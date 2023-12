TORCHIARA: Bando Giovani in Comune, ammesso e finanziato il progetto del Forum dei Giovani di Torchiara Credits Foto • sabato 9 maggio 2020 Comunicato Stampa Sono stati approvati gli esiti dell’avviso pubblico “Giovani in Comune” promosso dalla Regione Campania e rivolto ai Forum dei Giovani comunali per avvicinare i ragazzi alle istituzioni e alla politica. Per il territorio del Cilento ad essere ammesso e finanziato č stato il Forum di Torchiara con il progetto “TOURCHIARA” per un importo di 15mila euro. “Esprimo grande soddisfazione da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale per l’importante risultato raggiunto a livello regionale che premia il grande lavoro che i nostri ragazzi svolgono sul territorio” – ha dichiarato Massimo Farro Sindaco di Torchiara – “I ragazzi hanno ideato un progetto vincente che abbiamo sostenuto fin da subito, le politiche giovanili sono da sempre al centro della nostra azione amministrativa“. Ringrazio il consigliere delegato alle politiche giovanili Carlo Del Verme, il vicecoordinatore del forum provinciale Adriano Maria Guida, il RUP del progetto, Ingegnere Carlo Del Verme e tutti i ragazzi del forum di Torchiara.” Il Sindaco Avv. Massimo Farro