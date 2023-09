Covid-19, poche prenotazioni. Diversi alberghi resteranno chiusi Credits Foto PhotoMIX-Company | pixabay.com • mercoledì 20 maggio 2020 Gli albergatori del Salernitano si arrendono alle conseguenze economiche nefaste provocate dal Covid-19. Anche se dal prossimo lunedì 25 maggio potranno riaprire le loro strutture non lo faranno. Il mondo dell’ospitalità turistica, che nella nostra provincia – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – conta 390 alberghi è deciso a tenere i battenti ancora chiusi. A oggi le prenotazioni sono un miraggio e dei protocolli per accogliere eventuali ospiti in sicurezza non c’è traccia. A dare poi il colpo di grazia al settore, i dubbi sulla riapertura dei confini regionali il 3 giugno. «Capisco che De Luca abbia le sue esigenze, ma anche noi abbiamo le nostre», ha chiarito il presidente provinciale di Federalberghi Giuseppe Gagliano.

Fonte: salernonotizie.it