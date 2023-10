Villammare, danni alla fascia dunale protetta. Esposto in Procura Credits Foto • lunedì 22 giugno 2020 Comunicato Stampa Offerta del giorno!

“Si registra l’ennesimo danno grave alla fascia dunale protetta dell’Oliveto, località Villammare. La vegetazione tipica della sabbia di un’area di duna davanti una abitazione è stata completamente tagliata e i resti bruciati da ignoti”. A denunciarlo Paolo Abbate, attivista WWF. Il presunto reato ambientale riguarderebbe la ricca vegetazione adesso in completa fioritura del giglio di mare e dello sparto pungente (Ammophila arenaria), essenza la cui presenza determina un ecosistema di interesse comunitario, come si prevede nella Direttiva Habitat e legge 357/1997 che l’ha recepita, allegato A codice 16.212, sottolinea Abbate. Ma non solo: si registrerebbe anche una “compromissione del ruscelletto perenne, che scorre a lato della abitazione suddetta , con posizionamento di canne (verosimilmente tagliate dalla vegetazione riparia del ruscello), in modo da ostacolare il normale deflusso a mare”. Si fa presente che il rivo rappresenta l’unico luogo della lunga spiaggia dell’Oliveto dove molte specie avicole sia autoctone (gabbiani, gabbianelle, corvi) che migranti (corriere piccolo, tortora dal collare, eccetera) si possono abbeverare. “Non è la prima volta che Il danno grave viene consumato davanti l’abitazione: già l’anno passato fu tagliato lo Sparto per realizzare un corridoio di passaggio verso la spiaggia e il mare. Il reato ambientale (previsto nella legge n. 68 del maggio 2015, Reati ambientali)”, evidenzia l’attivista del WWF che ha presentato un esposto al Prefetto di Salerno, alla Procura e al comune di Vibonati. Comunicato stampa 22 giugno 2020, a cura di Paolo Abbate attivista wwf Campania