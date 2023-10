Meteo, in arrivo il caldo africano con punte fino a 40° L’Anticiclone si prepara a surriscaldare il clima italiano Credits Foto • sabato 27 giugno 2020 Un vasta area di alta pressione di origine africana sta scaldando i motori per raggiungere il nostro Paese. Già nel corso del weekend l’aria calda pompata dall’anticiclone africano comincerà a riscaldare il clima su molte regioni, ma sarà dalla settimana prossima che raggiungerà il picco di calore. Oggi, ultimi e frequenti temporali potranno ancora interessare i settori alpini e localmente quelli prealpini (specie del Piemonte), altrove il sole sarà prevalente. Sabato e domenica l’alta pressione sub-tropicale comincerà ad avanzare con più decisione sull’Italia. Il tempo non potrà che essere soleggiato su quasi tutte le regioni, a parte isolati temporali pomeridiani sui confini alpini. Temperature in aumento con punte di 35°C al Nord (in Emilia) e 36°C al Sud (Puglia e Sicilia). Nei giorni successivi il caldo farà sul serio. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che da lunedì 29 giugno le temperature saliranno vertiginosamente un po’ su tutta Italia. L’aria caldissima in arrivo dal cuore dell’Africa farà salire i termometri che nel corso della settimana raggiungeranno picchi di 40°C su Sardegna, Sicilia e Puglia, 32-36°C diffusi al Nord e al Centro. Il sole sarà prevalente e i temporali pomeridiani interesseranno soltanto le Alpi più settentrionali e le zone adiacenti ad esse.