Ripartono gli incontri di consultazione per il Distretto Agroalimentare Piana del Sele Credits Foto • venerdì 3 luglio 2020 Comunicato Stampa Nei prossimi giorni ripartiranno le attività di consultazione dei portatori di interesse del Distretto Agroalimentare di Qualità della Piana del Sele, identificato con Decreto Dirigenziale Giunta Regione Campania nr. 31 del 07/02/2020. Il primo del nuovo ciclo di incontri, che si pongono l’obiettivo condividere il Piano di Distretto con gli attori economici del territorio, si terrà lunedì 6 luglio 2020 alle 18.00 presso il Consorzio di Bonifica di Paestum a Capaccio Paestum, il secondo martedì 7 luglio 2020 alle 18.00 presso l’Hotel Grazia di Eboli, per finire venerdì 10 luglio 2020 alle 18.00 all’ Hotel San Luca di Battipaglia. "Il Distretto Agro-alimentare di Qualità - dichiara Alfonso Esposito, Presidente del Consorzio di Tutela Carciofo di Paestum IGP, - forte dell’aggregazione tra il prodotto pivot Carciofo di Paestum IGP e la Rucola della Piana del Sele IGP in protezione transitoria - si candida ad essere lo strumento principale di progettazione integrata del territorio e a rappresentare un driver importante per lo sviluppo e la competitività delle produzioni che caratterizzano la Piana del Sele". “Quello della Piana del Sele - sottolinea il presidente di Coldiretti Salerno, Vito Busillo – si presenta come un vero e proprio “Super Distretto” del Cibo. Con il riconoscimento della Regione Campania costruiamo una grande opportunità di sviluppo per le aziende della Piana del Sele. Il distretto non è solo uno strumento di aggregazione perché, oltre a dare l’opportunità di fare rete tra le diverse realtà produttive, permetterà di intercettare fondi comunitari per dare immediato impulso alla competitività e alla crescita”.