Premio prestigioso per il Videomaker saprese Gennaro Falabella! Premiato a Mesagne (Brindisi) con il Virologo Giulio Tarro!

giovedì 23 luglio 2020 di Tonino Luppino

Essere definito uno dei migliori Videomaker del Sud Italia...non è cosa da poco! E per Gennaro Falabella,che vive e lavora a Sapri, però come bancario, la notizia di essere premiato in terra di Puglia con il Virologo di fama internazionale, il conterraneo Professor Giulio Tarro, è arrivata inattesa, ma come una gioia familiare, che lui ha condiviso con la moglie Ilaria, valente docente di Scienze, ed i suoi bambini Raffaele, Vito ed Anna Maria! Gennaro, ha collaborato, sin da giovanissimo, con emittenti televisive,e, nel 2016, ha creato la pagina Facebook "Cilendroni", che, con ogni video, "confezionato" con telecamera e drone, fa registrare il gradimento di decine di migliaia di persone. Mentre al Professor Giulio Tarro è stato consegnato, dall'Accademia pugliese L"Italia in Arte nel Mondo" il Premio "Il Pensatore", a Gennaro Falabella è stato conferito il Premio "Ubaldo Lay" per gli Audio-Visivi!