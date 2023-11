Rifiuti interrati a Salento, massimo impegno di Legambiente

Abbiamo avuto purtroppo, la conferma che in passato il Cilento è stato oggetto di fenomeni di aggressione al territorio con il solito metodo dell’occultamento di rifiuti sospetti. Ci auguriamo che gli organi competenti possano scavare fino in fondo su questa preoccupante vicenda e che la magistratura individui i responsabili e li persegua con durezza. Invitiamo i sindaci e le amministrazioni comunali a mantenere alta la vigilanza sui territori riguardo questi fenomeni. Non conoscendo l’entità del problema ci sembra inopportuno paragonare il Cilento ad altre zone tristemente famose della Campania, come sta avvenendo nelle ultime ore. L’associazione continuerà a lavorare insieme al nostro Centro Azione Giuridica affinché venga assicurato il massimo impegno per la tutela dell’ambiente. Ecogiustizia sia fatta!

Adriano Maria Guida

(Dirigente Legambiente Campania e Presidente Circolo Legambiente Torchiara)