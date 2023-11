Allo Charlot si ride con Peppe Iodice, I Ditelo Voi e i Villa per Bene

Sesto appuntamento, domani 7 agosto 2020, all’Arena del Mare di Salerno con la XXXII edizione del Premio Charlot. Sesto appuntamento tutto da ridere, in pieno stile Premio Charlot. Protagonisti all’Arena del Mare saranno, infatti, un artista e due trii molto amati ed apprezzati dal pubblico, tanto che già da alcuni giorni hanno fatto registrare il sold-out. Si tratta del comico Peppe Iodice, napoletano doc, con un diploma all’Accademia di Teatro di Ernesto Calindri, ha portato nelle case di milioni di italiani un fresco modo di fare comicità. I suoi monologhi in tv non passano inosservati e, per questo, è diventato, negli anni scorsi, presenza fissa a Colorado. Non prima di una lunga e fortunata gavetta fatta di cabaret, fuori e dentro il piccolo schermo. E’ un cultore della comicità e dell’improvvisazione. Nel 1997 ha vinto Premio Charlot, e in televisione ha lavorato in importanti format. Ha fatto parte del cast di Zelig off nel 2000 ed è in questa strepitosa palestra che si è fatto le ossa come cabarettista televisivo di successo.

Ed ancora ci saranno I Ditelo Voi, trio comico napoletano formatosi nel 1995, composto da Francesco De Fraia detto "Francesco" o più recentemente anche "'O Capucchione" Domenico Manredi, detto "Mimmo" e Raffaele Ferrante detto "Lello". In realtà il gruppo era originariamente formato da un quarto elemento che "accompagnava" i comici con la chitarra, il nome era "I Ditelo voi quartet'" e si esibiva in piccoli locali dei Decumani Napoletani. Si conoscono nel 1995. Il loro nome nasce per caso, da una disputa su chi doveva deciderlo: ognuno voleva che lo dicesse l'altro, quindi si decise "I Ditelo voi". Cominciano nel 1997-98, in onda in Campania con TeleGaribaldi, poi la trasmissione Avanzi Popolo su TeleNapoli. E poi ancora Colorado Cafè, Tribbù, Made in Sud e tante altre.

Ed infine i Villa per Bene, trio comico salernitano, nato nel 2012, e composto da Chicco Paglionico, Francesco D’Antonio e Andrea Monetti. Nell'anno stesso della fondazione il collettivo riceve consensi partecipando all'ultima edizione di Zelig off, nel 2013 Chicco Paglionico conquista il pubblico approdando allo storico Zelig Circus su Canale 5 con la parodia di un commesso ikea, stesso palco che ospiterà Andrea Monetti pochi anni dopo, nei panni dell'irriverente Don Andrea un parroco molto particolare. Contemporaneamente Francesco D'Antonio viene chiamato a far parte del cast di Colorado su Italia1. Nel 2014, dopo i successi tv, il collettivo sposta il proprio focus sulla rete ed attraverso video, parodie e collaborazioni in pochi mesi conquista il web.