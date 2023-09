Matteo Salvini arriva in provincia di Salerno, Sapri ed Agropoli tra le tappe Credits Foto • giovedì 20 agosto 2020 Matteo Salvini arriva in provincia di Salerno per tirare la volata ai candidati della Lega alle prossime elezioni regionali della Campania. L’agenda degli appuntamenti è ancora work in progress ma - secondo quanto risulta a Salernotoday - tra i dirigenti salernitani e regionali già circola una bozza. Il leader del Carroccio - salvo cambiamenti dell'ultima ora - farà tappa nel capoluogo martedì 25 agosto dove, in serata, parteciperà ad una cena riservata con tutti gli aspiranti consiglieri all’interno del Grand Hotel sul lungomare Tafuri. Il giorno successivo (mercoledì 26) si recherà alle 9.30 al Covid Hospital del “Ruggi d’Aragona” che avrebbe dovuto accogliere, insieme a quello di Caserta, i pazienti positivi al Coronavirus. Ma entrambi non sono mai entrati in funzione e sono finiti nel mirino della magistratura. Subito dopo, alle 10.30, si sposterà in Piazza XXIV Maggio (Piazza Malta) per inaugurare la nuova segreteria provinciale del partito e, successivamente, alle 12.30, si dirigerà in Piazza Duomo a Cava de’ Tirreni dove incontrerà il candidato sindaco del centrodestra Marcello Murolo. Nel pomeriggio visiterà il Consorzio Terra Orti di Eboli, poi, alle 18, terrà un comizio presso il Lido Trentova di Agropoli ed infine concluderà il tour elettorale a Sapri e Policastro. In campo sotto il simbolo della Lega ci sono: Aurelio Tommasetti, Valentino Di Brizzi, Dante Santoro, Attilio Pierro, Sebastiano Odierna, Renato Vicinanza, Gisella Botticchio, Anna Pia Strianese e Lidia De Sio.

Fonte: salernotoday.it