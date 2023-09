Miss Universe Italy 2020, la bella Stefania Criscuolo Miss a Palinuro

PALINURO – il Tour Campano di Miss Universe Italy 2020, ha fatto tappa a Palinuro, nella Terra del Mito, palcoscenico della sfilata la sontuosa piscina del Residence Trivento . La bella sfilata organizzata dal Responsabile per la Campania e Basilicata Lino Miraldi č stata condita da scroscianti applausi da parte dei turisti che stanno soggiornando nella struttura. Questa la classifica finale della quinta selezione: 1° posto per Stefania Criscuolo 27 anni di Santa Maria La Caritā (Napoli) con alle spalle giā un Laurea in Scienze Sociali, 2° posto per Laura Mellone 18 anni di Eboli (Salerno), 3° posto per Emilia Nobler 18 anni di Roma. Inoltre, la fascia di Miss Summer 2020 č andata a Sabrina Amabile 23 anni di San Nicola la Strada (Caserta) e quella di Miss Babylon a Renče Gagliardi 18 anni di Avellino. Sul podio pure Elena Secondulfo 17 anni di Somma Vesuviana (Napoli) - per larghi tratti rassomigliante a Sofia Loren - alla quale č andato il titolo di Miss Universe Academy. La finale regionale del Concorso pių importante del Mondo si terrā a settembre mentre quella nazionale si terrā alla fine di ottobre allorquando conosceremo l'erede di Miss Universe Italy 2019 Sofia Marilų Trimarco ? Lino Miraldi