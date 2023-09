Rientro a scuola nel salernitano. Troppi i rischi a parere dei genitori e degli insegnanti «Ora troppi rischi». Gli insegnanti salernitani si allineano ai genitori. Inspiegabile e ingiustificabile la prossima apertura dell’Infanzia e della prima elementare. Non è assolutamente un atto immune da rischi secondo gli epidemiologi. E’ un errore, in questa fase di crescita epidemica sul territorio, avviare un piano di rientro progressivo nelle scuole della regione Campania. Credits Foto • lunedì 16 novembre 2020 di Emilio La Greca Romano | Blog Mentre De Luca predispone il prossimo graduale rientro a scuola, a partire dall’infanzia e dalla prima elementare, dal 24 novembre, si diversifica la posizione dei genitori della nostra provincia. «Ora troppi rischi». Molti insegnanti si allineano a questa convinzione. E se i genitori, largamente determinati, non porteranno o manderanno i propri figli a scuola, servirà ben poco spalancare le porte dei vari istituti. Come mai poi si riserva, al momento, esclusivamente ai piccoli alunni l’ingresso a scuola?! Saranno immuni insieme alle loro insegnanti?! Perché si vogliono lasciare aperte infanzia, primarie e prima media?! Questa misura è incomprensibile! Secondo gli epidemiologi e il parere dei tecnici che sono all’interno della task force decisionale della Campania la riapertura degli istituti e la ripresa delle lezioni in presenza non è assolutamente un atto immune da rischi. Considerato che siamo in prossimità del vaccino che segnerà la soluzione definitiva della pandemia, credo convenga proseguire con la DAD. Non si può vivere una normalità con illusioni e forzature. Dopo Pfizer-Biontech anche Moderna ha annunciato in un comunicato che il suo vaccino contro il Covid ha una efficacia superiore del 90%. Precisamente la casa farmaceutica Usa ha dichiarato che l’efficacia è pari al 94.5%. Converrebbe, al momento, affidarsi alla scienza e tutelare alunni e insegnanti, in ogni grado di scuola, con la sola tanto amata e criticata DAD. Il governo regionale sembra voglia avviare un piano di rientro progressivo. Niente di più sbagliato in questo momento di elevata criticità e rischio contagio. Non dimentichiamo che la regione Campania è classificata zona rossa. Come tutti i virus anche il Covid si nutre di interazioni sociali. In tal modo questo agente patogeno buca le nostre difese e penetra i nostri contesti abitativi. Rilevanza funzione scuola e sistema di contenimento dei vari Istituti sono fuori discussione. Secondo i pediatri di famiglia della Fimp, si e’ ormai ben oltre la soglia di contenimento che rende possibile tenere sotto controllo la diffusione del Covid. “In Campania – sostiene Antonio D’Avino, Vice Presidente Nazionale, pur comprendendo la riapertura in presenza della scuola, si avverte il bisogno di limitare la propagazione del virus e per potere agire in tal senso necessita ridurre drasticamente i contatti sociali. Insieme al Sars-CoV-2, circolano tanti altri virus, responsabili dell’influenza e di malattie respiratorie anche severe, come le polmoniti e le bronchioliti, che richiederanno un impegno sempre maggiore dei pediatri del territorio, gia’ allo stremo per l’assistenza svolta. In questa difficile situazione la consueta diffusione delle patologie respiratorie all’interno delle scuole metterebbe in gravissima difficoltà il Servizio Sanitario regionale, già in questo momento sull’orlo del precipizio”. La scuola e’ un aggregatore sociale e, pur prendendo atto del numero limitato di contagi che puo’ avvenire all’interno delle classi, dobbiamo tener presente il rischio che il contagio avvenga all’esterno dei plessi, prosegue D’Avino. . E’ ben nota, fra l’altro, l’oggettiva difficolta’ nell’adozione di adeguate misure di contenimento soprattutto nella scuola dell’infanzia, dove non vi e’ obbligo di mascherina. Ora è il momento di tutelare la salute dei nostri figli, verrà il momento della normalità da tutti auspicata e dei giusti e necessari spazi della Scuola, nonché del piacere di vivere momenti d’incontro e confronto in salutare presenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA BLOG di Emilio La Greca Romano - La pagina corrente è autogestita