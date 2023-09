Meteo, maltempo in arrivo. In Campania previste piogge sparse da domenica Credits Foto • venerdì 27 novembre 2020 Tra sabato 28 e domenica 29 novembre, un vortice ciclonico raggiungerà l'Italia posizionandosi sul mar Tirreno. Il ciclone darà vita a una forte perturbazione atlantica che, alimentata da aria fresca oceanica e sospinta da impetuosi venti di Scirocco, impatterà su gran parte delle regioni centro-meridionali. Sono attesi nubifragi dapprima su tutta la Sardegna e poi dalla Sicilia verso Calabria ionica, Basilicata, Puglia e quindi Marche, Abruzzo e Molise. Il team del sito www.ilmeteo.it avvisa che sabato 28 sarà la Sardegna ad essere interessata da precipitazioni abbondanti o molto abbondanti, più probabili sui settori orientali, quindi da Cagliari a Olbia, ma altre piogge bagneranno anche Liguria e Piemonte. Entro sera il maltempo si accanirà sulla Sicilia per poi spostarsi nelle prime ore di domenica sulla Calabria ionica e sulla Basilicata. Nel corso della mattinata di domenica le piogge avranno conquistato anche la Puglia, la Campania e tutto il settore adriatico centrale. Pioverà un po' anche sul Lazio. Oltre alle piogge ci sarà il vento di Scirocco a complicare la situazione. le raffiche potrebbero toccare punte di 100 km/h. Mar Tirreno, canale di Sicilia e Ionio saranno molto mossi o agitati e le mareggiate interesseranno le coste maggiormente esposte. Il Nord si troverà ai margini del peggioramento e soltanto l'Emilia Romagna (oltre a Liguria e Piemonte sabato) potrà vedere qualche pioggia domenica. NEL DETTAGLIO Venerdì 27. Al nord: possibili nebbie in pianura, si copre in Liguria. Al centro: peggiora sulla Sardegna meridionale con piogge, peggiora anche su coste toscane e laziali. Al sud: tempo asciutto. Sabato 28. Al nord: piogge su Liguria e Piemonte, asciutto altrove. Al centro: intenso maltempo in Sardegna, venti tesi di Scirocco. Al sud: entro sera peggiora su Sicilia e Calabria. Domenica 29. Al nord: precipitazioni sparse sull'Emilia-Romagna, soleggiato altrove. Al centro: piogge sparse sulle regioni adriatiche, anche di forte intensità. Al sud: diffuso maltempo sulla Puglia, piogge sparse su Campania, Basilicata, Sicilia. Lunedì 30. Residua instabilità sulle regioni meridionali, altrove più soleggiato. Foschie o nebbie mattutine su pianure e valli del centro-nord.