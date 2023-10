Il 17 e il 18 dicembre, al “Vico- De Vivo” di Agropoli, orientati facendo...Open day e laboratori...

Oggi l’orientamento non è più soltanto uno strumento utile per gestire la transizione tra scuola, formazione e lavoro, ma si colloca come valore permanente nella vita di ognuno, garantendone lo sviluppo e il sostegno nei processi di scelta e di decisione con l’obiettivo di promuovere l’occupazione attiva, la crescita economica e l’occupazione sociale Il Ministro Maria Chiara Carrozza ebbe a sottolineare nelle “Linee guida nazionali per l’orientamento permanente” l’impegno ai vari livelli in uno sforzo di integrazione che va sostenuto e ampliato, affinché l’intervento orientativo assuma un ruolo strategico, con un impatto strategico sull’intera società e, specialmente, sul futuro di ogni persona. Il 17 e il 18 dicembre l’Istituto d’Istruzione Superiore di Agropoli-Castellabate “Vico-De Vivo”, terrà i Laboratori didattici on line per gli studenti delle scuole medie inferiori e l’open day. Il giorno successivo previste ulteriori attività laboratoriali. I Laboratori saranno articolati per settori. Dalle 15.00 alle 16.00 sarà presentato il Corso di Trasporti e Logistica, https://meet.google.com/rhs-hbem-xbf, dalle 16.00 alle 17.00 il Corso di Chimica e Materiali, meet.google.com/ghm-oajy-xez, dalle 16.00 alle 18.00 il Corso Manutenzione e Assistenza Tecnica, https://meet.google.com/sch-vfkk-fve . Questi, invece, i link di riferimento per il collegamento all’attività laboratoriale del giorno 18 dicembre: Amministrazione Finanza e Marketing 15:00-16:00: https://meet.google.com/mwx-umxy-eos Sistemi Informativi Aziendali 16:00-17:00: https://meet.google.com/okf-uayv-ezj Costruzioni Ambiente e Territorio 16:00-17:00: https://meet.google.com/zkp-qawb-tmx

Gli alunni delle scuole medie e le rispettive famiglie, nelle fasce orarie indicate, potranno collegarsi con i docenti delle discipline e partecipare a una lezione laboratoriale cliccando i link con qualsiasi account Google sopra indicati. “Gli alunni che dovranno scegliere per il prossimo anno scolastico l’indirizzo di studio, assicura Teresa Pane, Dirigente scolastica del “Vico-De Vivo”, potranno scoprire gli spazi riservati alla didattica, i laboratori e le attrezzature presenti nell’Istituto d’Istruzione Superiore “Vico-De Vivo” di Agropoli, effettuando un “tour virtuale” che darà la sensazione di trovarsi all’interno dell’Istituto e permetterà, cliccando sugli appositi hotspot disseminati nei vari ambienti visitabili, di avere tante informazioni”. L’Istituto d’Istruzione Superiore “Vico-De Vivo” di Agropoli, si è formato nel 2016, a seguito della fusione dell’IIS “De Vivo”, esistente dal 1952, come Opera Nazionale Orfani di Guerra, con l’ITE “Vico” di Agropoli, nato nel 1962. E’, polo tecnico professionale. Offre una vasta scelta con i suoi diversi indirizzi di studio: Tecnico Settore Economico, Tecnologico; Professionale, Industria e Artigianato. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING:il Diplomato in “Amministrazione, finanza e marketing” ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (SETTORE TECNOLOGICO): il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione. Il profilo del diplomato in “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI”, invece, si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale, sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema dell’archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. Significativo il ricorso alla didattica laboratoriale e all’attivazione di Stage e Tirocini. Il Corso Serale II livello Sistemi Informativi Aziendali nasce da una storia a noi prossima: la Giunta Regionale con Delibera n° 281 del 12/06/2012 autorizzò l’attivazione, dall’anno scolastico 2013/2014, del Corso Serale Statale di II livello al quale possono iscriversi coloro che sono in possesso del diploma di Licenza Media e che abbiano un’età non inferiore ai 16 anni. Il “Vico-De Vivo” diventa un punto di riferimento del territorio per la “Formazione Continua” offrendo, ad Adulti e Lavoratori che si iscrivono e frequentano il Corso Serale II livello, l’opportunità di conseguire un Diploma Tecnico. L’iter formativo dei corsi serali assolve in modo specifico alle funzioni di: qualificare la formazione di base di giovani e adulti al fine di aggiornare la loro professionalità consentendo la riconversione professionale e/o la riqualificazione di adulti già inseriti nel mondo del lavoro; ricomporre un percorso formativo individuale interrotto o non soddisfacente. Preso il “Vico-De Vivo” di Agropoli sarà possibile svolgere Attività professionali e/o percorsi particolari per tipologie di lavoro: il diplomato può operare, come collaboratore di livello intermedio, in aziende del settore del trasporto marittimo, della logistica e in strutture portuali, aeroportuali ed intermodali, con ruoli quali: tecnico per la gestione di attività di trasporto e spedizione; tecnico per la gestione dei sistemi informatici e telematici delle strutture del trasporto, assistenza e controllo del traffico marittimo, aereo e terrestre; tecnico per attività di monitoraggio dell’ambiente marino e terrestre e di protezione della fascia costiera dall’inquinamento; tecnico per attività di gestione e commercializzazione delle risorse marine. Inoltre, può accedere, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, e previa formazione tecnica, a: libera professione nel settore del trasporto marittimo, alla carriera di ufficiale di coperta della marina mercantile (deck cadet). Il Corso di CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE viene offerto a chi è affascinato dal mondo della ricerca e dal lavoro in laboratorio; vorrebbe inserirsi in un settore chiave per il prossimo futuro; è interessato alla chimica, alla biochimica e alle biotecnologie Il diplomato di questo indirizzo: ha competenze nel campo dei materiali, delle analisi chimico-biologiche, nei processi di produzione in ambito chimico, biologico, merceologico, farmaceutico, tintorio, conciario; opera nei settori della prevenzione di situazioni a rischio ambientale e sanitario; possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del settore in cui è orientato e di quelli collaterali. Il Corso di MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA è rivolto a chi è affascinato dalle “macchine” e dal loro funzionamento, a chi è attratto dalle applicazioni tecnologiche; a chi ama operare su dispositivi meccanici ed elettrici nel campo dell’assistenza tecnica e della messa in opera, a chi è portato per il montaggio e smontaggio di dispositivi meccanici ed elettrici e alla loro messa in opera.