Miss Universe Italy: Fascia importante per Miss Cilento Claudia Torchia! Credits Foto • martedì 22 dicembre 2020 di Tonino Luppino | Blog Offerta del giorno!

Ieri sera, a Roma, nella finalissima di "Miss Universe Italy", è stata incoronata Regina la siciliana di Caltanissetta Viviana Vizzini di 27 anni! Nel corso della Premiazione, Vladimir Luxuria, che ha presentato la kermesse, ha assegnato alla potentina Claudia Torchia di 18 anni l'ambita ed importante Fascia "Beauty Against Discrimination" (la bellezza contro la discriminazione). Claudia di Tito scalo (Potenza), era finalista in rappresentanza della Basilicata: nei mesi scorsi, aveva vinto la finale di Miss Cilento-Vallo di Diano-Alburni! Soddisfatto, il patron Lino Miraldi, vero scopritore di bellezze: basti pensare alla Buccinese Sofia Marilù Trimarco, che, lo scorso anno, ci diede una grande gioia, rappresentando l'Italia alla finalissima di Atlanta negli Stati Uniti: si piazzò al ventesimo posto, su ben novanta concorrenti! V'è da aggiungere che Claudia Torchia , "una bellezza dei nostri splendidi territori", come giustamente osserva Lino Miraldi (nella foto), è affascinata dall'impegno umanitario di Gigi Hadid, top model di fama internazionale, e, da grande (ha soltanto 18 anni!), vuole fare l'insegnante! © RIPRODUZIONE RISERVATA BLOG di Tonino Luppino - La pagina corrente è autogestita