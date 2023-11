Meteo, tempo ancora instabile con temporali pomeridiani a carattere sparso Credits Foto • martedì 4 maggio 2021 Nei prossimi giorni l'atmosfera non troverà ancora pace su molte regioni italiane. Nonostante l'alta pressione stia cercando di riportare una stabilità duratura sul nostro Paese, alcuni acquazzoni e anche temporali riusciranno a far breccia nel debole campo anticiclonico. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che fino a giovedì 6 maggio corpi nuvolosi carichi di pioggia, da Spagna e Marocco si incammineranno verso Sardegna, Lazio e poi al Sud. Sulle Alpi invece sarà la circolazione fresca e instabile presente sul Nord Europa a creare i presupposti per lo sviluppo di rovesci e temporali pomeridiani a carattere sparso. Per uscire da questa situazione molto incerta dovremo aspettare il prossimo weekend quando tutta l'Italia sarà interessata dalla rimonta dell'anticiclone africano che regalerà qualche giorno di sole e di un clima decisamente più caldo su tutte le regioni. NEL DETTAGLIO Martedì 4. Al nord: poco nuvoloso, più nubi sulle Alpi. Al centro: peggiora dalla Sardegna verso il Lazio con piogge forti sull’isola. Al Sud: si copre in Campania, Basilicata e Puglia, piovaschi solo in serata. Mercoledì 5. Al nord: temporali sparsi sulle Alpi. Al centro: poco nuvoloso. Al sud: qualche pioggia dalla Sicilia verso le coste campane e della Calabria tirrenica. Giovedì 6. Al nord: in gran parte soleggiato. Al Centro: soleggiato. Al sud: bel tempo. Nel weekend più sole ovunque.