Vaccino Covid-19, come “musica leggera, anzi leggerissima”. Al via il “Turismo vaccinale”. Paese che vai, vaccino che trovi!

Ulteriori centri turistici balneari quest’anno si aggiungono all’elenco “Bandiera Blu”. Fra località marine e porti si contano 81 fregi lungo lo stivale. La Liguria batte tutti. Poi seguiamo noi Campania felix con i nostri vessilli. Possiamo contare 19 bandiere blu svolazzanti sulle nostre coste. Dopo di noi Toscana e Puglia. Tempo d’estate, di mare, di spiaggia; tempo di campagna turistica, di pelle al sole e abbronzante al cocco. Il Covid-19, con tutte le sue restrizioni ci ha estenuati. Avvertiamo trasporti verso pensieri e cose di leggerezza, come dice “Musica leggerissima” di Colapesce e Dimartino. Cerchiamo ansiosamente quella normalità che precedeva l’emergenza Covid19, necessitiamo per l’appunto di musica leggera, anzi leggerissima.. perché abbiamo voglia di niente, solo di cose ordinarie, di mettere il mondo e la gente che ci piace finalmente nel nostro abbraccio e respirare senza pezze che ingolfano e imprigionano parole. A tale leggerezza, a tale bisogno di normalità, contribuisce sicuramente e fattivamente la campagna vaccinale.

A seguito della immunizzazione di massa delle isole, il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, intende vaccinare in lungo e in largo tutta la fascia costiera regionale, dal litorale flegreo-domizio ad Amalfi e Sorrento e alla costiera cilentana. “Arriviamo a finire Capri, sarà un altro momento di grande promozione del turismo campano e italiano, dopo un'altra settimana saremo pronti a Ischia, quindi presentiamo in maniera tranquilla tutto il comparto turistico-alberghiero, poi proseguiremo ovviamente con la Costiera Sorrentina, Amalfitana, Cilentana e il litorale Domitio e Campi Flegrei. Faremo quello che abbiamo deciso di fare, cioè dare priorità al comparto turistico-alberghiero per evitare di perdere milioni di turisti nella stagione estiva". Singolare la raccomandazione al vaccino di un medico di famiglia della Piana del Sele. Si tratta di Vincenzo Sica di Capaccio/Paestum. “Facciamo i bravi” scrive ai suoi pazienti sul suo profilo social, dimostrando ancora una volta amore e passione per il suo lavoro. Il medico sensibilizza alla campagna vaccinale perché auspica una estate free all’ombra dei templi di Paestum. “Da sabato riparte a tutto campo l'impegno dei medici di Medicina Generale di Capaccio nella vaccinazione per il Covid 19. Tutti i giorni, sabato e domenica compreso, siamo pronti ad un intervento massiccio. Vogliamo arrivare ad una estate con Capaccio/Paestum free. Anche a Pollica si procede spediti. Le marine di Acciaroli e Pioppi si adoperano per una estate senza Covid-19. Sulla stessa lunghezza d’onda di Capaccio/Paestum, il Comune di Pollica sensibilizza alla pratica dell’immunizzazione. La campagna vaccinale, riferisce il Sindaco Stefano Pisani, procede a ritmo serrato. Ad oggi è stata somministrata almeno la prima dose al 44% alla popolazione residente, mentre 371 persone sono state completamente immunizzate. Nonostante gli ottimi risultati della campagna di immunizzazione, sono stato informato di quattro nuove positività sul nostro territorio comunale. Il contagio è stato contenuto nell’ambito familiare. Il virus continua a circolare non è affatto svanito. E’ indispensabile continuare a prestare la massima attenzione e rispettare le regole e vaccinarsi”.

Solo da qualche giorno Francesco Figliuolo, commissario per l’Emergenza, ha comunicato alle regioni il via libera alle prenotazioni dal prossimo 17 maggio anche per i nati fino al 1981, quindi gli over 40. Si attiverà nei luoghi di vacanza anche una sorta di “turismo vaccinale”. Paese che vai, vaccino che trovi. Si, sarà data possibilità alle persone in vacanza, fuori ambito residenziale, di potere effettuare il vaccino. Le Regioni, comunque, nell’ambito delle regole della campagna vaccinale nazionale, oltre a procedere con le vaccinazioni in base alle fasce d’età sono pronte a proporre soluzioni per allargare la platea dei vaccinati. Dalla seconda decade dello scorso mese anche ad Agropoli, come in altri centri sul territorio, è partita la campagna vaccinale presso il Centro Vaccinale Covid- 19 “Città di Agropoli”. E’ sito presso la palestra “F. Scarpa”, sede della Croce Rossa – Comitato di Agropoli e Cilento. “Ci apprestiamo ad aprire un importante presidio vaccinale Covid19, ebbe a dire l’Assessore alla Sanità, Rosa Lampasona, che sarà certamente di ausilio alle altre attività dell’ASL già in essere. Quale responsabile della Terapia Intensiva e Sub Intensiva del Covid Hospital di Agropoli, sono in prima linea nella lotta contro questo tremendo virus e so quanto è importante vaccinarsi per ridurre al minimo ogni rischio. Sono certa che con il nuovo presidio riusciremo ad essere ancora più rapidi nel dare risposte all’utenza». Nel corso della campagna di vaccinazione, comunque, diffusa largamente sul territorio regionale, non corre sempre tutto liscio, talvolta gobbe o rugosità ne limitano civili dinamiche. Nei primi giorni del mese, infatti, a Eboli, presso l’ospedale, è stato necessario l'intervento della forza pubblica per riportare la calma tra le persone in fila per essere vaccinate. Gli astanti, per complessione collerica ad ira disposti, si sarebbero anche strattonati, a causa del ritardo della somministrazione dei vaccini non dipeso dal personale sanitario.

