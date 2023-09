Campania Covid-19, gli ultimi dati. Raggiunta quota 2 milioni di prime dosi. “Open day” vaccini Pollica, Comune modello Campania, i più recenti dati Covid-19 e della campagna di vaccinazione. Vaccinato il personale navigante e aeronavigante. Raggiunta quota 2 milioni di prime dosi nella nostra regione. “Open day” Pollica, Comune modello. Stefano Pisani: “Ieri è stato un bel pomeriggio! I più giovani hanno scelto la scienza, hanno scelto di riprendersi la loro vita e la loro libertà. 205 dosi ai più giovani e agli operatori turistici! Il bilancio è sicuramente positivo e i risultati complessivi cominciano ad essere importanti. Oltre alla percentuale molto alta di popolazione residente vaccinata, abbiamo anche ottenuto l'immunizzazione di buona parte degli operatori turistici... sarà una estate straordinaria! I risultati sono ancora più importanti perchè è tutto il territorio afferente al centro vaccinale di Acciaroli ad avanzare sopra il 50%, con il primato del piccolo Comune di Serramezzana che tocca il 63%. Ieri è stato anche il mio turno. Mi ero ripromesso che sarebbe toccato a me quando tutti i miei concittadini avrebbero avuto accesso al vaccino e così è stato, insieme a tanti giovani e agli operatori turistici, mi è stata somministrata una dose di J&J”. Credits Foto • martedì 25 maggio 2021 di Emilio La Greca Romano | Blog Questo il bollettino della regione Campania di oggi (dati aggiornati alle 23.59 di ieri): Positivi del giorno: 410, di cui: Asintomatici: 291; Sintomatici: 119. I deceduti di oggi per Covid-19 sono 37, dei quali 11 nelle ultime 48 ore e 26 in precedenza ma registrati ieri. I morti per coronavirus in Campania dall’inizio della pandemia sono 7.135. I dati delle persone vaccinate in Campania aggiornati alle ore 16.00 del 24 maggio 2021: complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 2.086.621 cittadini, di questi 846.862 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 2.933.483. Oggi e domani, presso l'hangar vaccinale "Atitech" di Capodichino, si procede e si procederà alla vaccinazione del personale navigante e aeronavigante della Campania iscritto al "SASN", con monodose Johnson e Johnson. i dati aggiornati delle vaccinazioni alle ore 16.00 di oggi, quando, in Campania, è stata raggiunta la soglia dei 2 milioni di somministrazioni di prime dosi. Complessivamente, il 22 maggio u.s. sono stati vaccinati con la prima dose 2.015.917 di cittadini. Di questi 810.892 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale: 2.826.810. Prosegue, fra l’altro, intensamente e a modello la campagna di vaccinazione nel Comune di Pollica. Ecco il Sindaco di Pollica, Stefano Pisani, cosa scrive sulla sua pagina social: “Ieri è stato un bel pomeriggio! I più giovani hanno scelto la scienza, hanno scelto di riprendersi la loro vita e la loro libertà. 205 dosi ai più giovani e agli operatori turistici! Il bilancio è sicuramente positivo e i risultati complessivi cominciano ad essere importanti. Oltre alla percentuale molto alta di popolazione residente vaccinata, abbiamo anche ottenuto l'immunizzazione di buona parte degli operatori turistici... sarà una estate straordinaria! I risultati sono ancora più importanti perchè è tutto il territorio afferente al centro vaccinale di Acciaroli ad avanzare sopra il 50%, con il primato del piccolo Comune di Serramezzana che tocca il 63%. Ieri è stato anche il mio turno. Mi ero ripromesso che sarebbe toccato a me quando tutti i miei concittadini avrebbero avuto accesso al vaccino e così è stato, insieme a tanti giovani e agli operatori turistici, mi è stata somministrata una dose di J&J”. Nel Comune di Pollica da ieri l’OPEN DAY, aperto a tutti coloro che hanno da 18 anni in su. Nelle ore pomeridiane sono state somministrate un gran numero di dosi di vaccino Janssen, il monodose di Johnson & Johnson. Hanno preso parte all’open day i residenti dei Comuni di Pollica, Montecorice, San Mauro Cilento e Serramezzana. © RIPRODUZIONE RISERVATA BLOG di Emilio La Greca Romano - La pagina corrente è autogestita