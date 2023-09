Aci Salerno grande protagonista del week end

Un grande week end di Pista, Salita e Slalom per i piloti con licenza sportiva presso l'Automobile Club Salerno. Esordio sulle scene mondiali della Porsche Mobil1 Supercup per il giovane Simone Iaquinta, per la prima volta sul leggendario circuito di Montecarlo dove la massima serie del monomarca delle super car di Stoccarda ha gareggiato in parallelo alla Formula 1. Settima posizione per Iaquinta in un contesto tra i più esclusivi al mondo.

Ma i driver targati Aci Salerno, presieduto dall’Ing. Vincenzo De Masi, hanno brillato anche in Italia ad iniziare dall’Autodromo siciliano di Pergusa dove hanno fatto ritorno i massimi Campionati Italiani.

In diretta TV nel Campionato Italiano Prototipi il giovanissimo Denny Molinaro ha centrato un 2° ed un 7° posto che lo vedono in seconda posizione tricolore dopo l’appuntamento ennese, dove ha ottenuto la prima fila in qualifica al volante della Wolf GB 08 Thunder. Bellissima la sua performance in gara 1, dove è riuscito a mantenere la seconda piazza dopo una serie di sorpassi con I suoi diretti avversari. Complicata gara 2 dove con la “solita” partenza fulminea il giovane pilota calabrese si è inserito al terzo posto dando subito la sensazione di poter ambire al podio. Una sbavatura alla chicane lo ha però frenato, costringendolo poi ad un’ impegnativa rimonta. L'ingresso della Safety Car che si è protratto fino a fine gara ha sancito il piazzamento.

Bella prestazione sempre nel Campionato Italiano Prototipi, dove protagoniste sono le Wolf, per il giovane e sempre incisivo Michele Esposito che dopo un 10° posto e 5^ fila in qualifica, è stato autore di due belle rimonte in gara dove ha chiuso rispettivamente al 6° e 5° posto.

Si è aperto nelle Marche il Campionato Italiano Velocità Montagna alla Sarnano - Sassotetto Trofeo Lodovico Scarfiotti, gara tutta live sui social ed in TV, che ha visto brillare particolarmente Carmine Tancredi, dal 2021 tra le fila dell’AC Salerno, che al volante della performante e finalmente competitiva Ford Escort Cosworth ha sbaragliato la concorrenza e dominato il combattuto gruppo E1.

Vittoria anche in gruppo Racing Start Plus per il campione in carica Vito Tagliente che ha ritrovato la vincente Peugeot 308 GTI e si è subito messo in evidenza.

Francesco Paolo Cicalese ha rilanciato la sfida tra le motorizzazioni aspirate delle gruppo Racing Start RS sulla Honda Civic Type-R ed ha conquistato il 2° posto dopo una bella gara dal ritmo decisamente elevato.

Quarta posizione di classe 1000 delle monoposto per Giovanni Loffredo che per la prima volta ha gareggiato sulla Wolf GB 08 Thunder con motore Aprila di derivazione motociclistica.

Terza piazza tra le Racing Start Plus RS TurboCup, tra le auto derivate dai monomarca in pista dove Roberto Pazzanese ha esordito sulla Seat Leon.

Lo Slalom Città di Campobasso è stato il 2° round di Campionato Italiano e Marcello Bisogno si è subito imposto nell’impegnativo gruppo Ei sulla sempre scattante Fiat 127 di classe 1400.

Altre due le vittorie di classe: quella di Giovanni Barbarulo in classe A1400, anche 2° di gruppo e quella di Domenico Murino in classe N1400, 5° di gruppo, entrambi sulle Peugeot 106.