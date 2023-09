UN RINNOVATO IMPEGNO DEI CATTOLICI IN POLITICA DA POTENZA A VENEZIA PASSANDO PER IL CILENTO

TAVOLA ROTONDA ON LINE Credits Foto • domenica 30 maggio 2021 di Marisa Russo | Blog Il Centro Studi Basilicata ha organizzato un Incontro on line condotto dal dottore Emanuele Lepore, introdotto da Don Cesare Mariano della Diocesi di Potenza e da Don Marco De Rossi della Diocesi Patriarcato di Venezia, con le conclusioni del Professore Gaetano Fierro. Interessantissimo il tema sulla necessità del rinnovo dell'impegno dei Cattolici in Politica, che ha richiamato diverse Personalità del mondo Culturale da varie località Italiane. Interessata sempre a comunicare riflessioni anche con il mezzo Artistico, più volte ho realizzato Progetti di Murales, quindi rivolti a tutti, su tali tematiche. Pubblico qui un Murale realizzato anni or sono ad Irsina (Matera) dove con gran bravura l'Artista Michele Giglio, con il linguaggio simbolico a me caro, denuncia l'Essere Umano fisicamente snaturato perche' scavalca il limite naturale!! In una cellula vitale tracciato un Pesce, simbolo del Cristianesimo, quale speranza di un recupero! Necessita un rinnovato impegno dei Cattolici, seguendo il forte e difficile input di Papa Francesco, ad aprirsi ad una maggiore aggregazione, superando ataviche chiusure, con sguardo aperto e profondo su essenziali contenuti. Per testimoniare l'impreparazione verso la Politica a cui sono abbandonati anche negli anni di liceo i ragazzi, e' stata invitata ad esprimersi Anna Capotorto studentessa universitaria di filosofia della Pastorale Universitaria di Venezia. I giovanissimi giungono all'età di diciotto anni, quindi idonei al voto, completamente impreparati! Giusta denuncia! I pochi Professori impegnati che iniziano ad affrontare la tematica Politica vengono richiamati di far propaganda di partito. Perche' non organizzare incontri magari trimestrali con rappresentanti dei vari Partiti? Perche' innanzitutto non evidenziare la differenza tra conoscenza Politica e Partitica? Come ha sottolineato Don Cesare Mariano, la Politica e' vita, svolta nella Polis, nella vita sociale, necessaria allo sviluppo dell'essere umano. Si interessa di temi essenziali come il lavoro, l'etica e tanto altro!. Molti hanno ribadito la necessità di un rinnovamento, Margerita Nino ha giustamente evidenziato l'importanza di un maggiore impegno nella difesa dei diritti umani. Il Professore Antonio Romano si è quasi dichiarato poco idoneo a parlare dell'argomento data la sua professione di economista. Ha denunciato "la Basilicata è l'ultimo vagone del treno Italia!". Egli vive a Ginestra, nome che 'ho visto tante volte girando per la Basilicata affascinata per il mio amore a questo fiore, per il potere rigenerante del suo profumo, per la sua simbologia sottolineata dal nome, da genea, rigenerare! Caro economista, come invita il nome del suo paese, e' proprio l'economia che dovrebbe avere il grande compito di una conversione, di incentivare un diverso stile di vita! Dovrebbe favorire nascite di maggiori aziende di agricoltura biologica, ospitalità diffusa in habitat aperti ed equipaggiati con idonei diversivi, favorire la conversione di industrie come quelle della plastica con nuove idee e proposte ecocompatibili e tanto altro.... Papa Francesco anche con la sua inciclica "Laudato si..." richiama ad un rispetto all'habitat e ad uno stile di vita che va rivisto. E' proprio da territori come la Basilicata, ancora con grandi habitat naturali che devono venire questi imput, così da divenire da ultimo vagone a vagone guida del treno Italia! Tutto si collega con il Progetto Grande Lucania del Professore Gaetano Fierro, che coinvolge con la Basilicata parte della Puglia ed il Cilento, dove puo' nascere il neoumanesimo a dimensione umana e cristiana!! Si riuniscano i cattolici aggregandosi al Pensiero di Papa Francesco con nuova solidarietà, nuovo stile di vita, nuova economia, con la rivalsa di territori che hanno conservato la dimensione naturale ed umana!! © RIPRODUZIONE RISERVATA BLOG di Marisa Russo - La pagina corrente è autogestita